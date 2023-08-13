الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الري: أنفقنا مليارات الجنيهات على حماية الشواطئ وفنار رشيد خرج من اليابس (فيديو)

حماية الشواطئ، فيتو
حماية الشواطئ، فيتو

قال المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الري والموارد المائية: "يجب عدم إلقاء القمامة في الترع لأن تكلفة إزالتها تتضاعف وترهق ميزانية الدولة".

مشروع مخرات السيول

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": بدأنا مشروع مخرات السيول في سيناء ومطروح حيث يتم عمل سدود تخزين وإعاقة واستخدام حصاد الأمطار طوال العام.
 

حماية الشواطئ من الغرق

وأكد: أنفقنا مليارات الجنيهات على حماية الشواطئ من الغرق في بورسعيد وكفر الشيخ ومطروح، من خلال عمل حواجز خرسانية، وبعض أجزاء من شواطئ كفر الشيخ وحائط رشيد تضرروا من التغيرات المناخية وارتفاع الأمواج لمساحات كبيرة على مدار سنوات طويلة، وفنار رشيد كان في اليابس وحاليا داخل البحر.
 

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في نفس اللقاء، قال المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الري والموارد المائية: “نستهلك خمس حصتنا المائية أي 10 مليارات متر مكعب في مياه الشرب فقط، وباقي الحصة يذهب للزراعة والصناعة”.

 

حصة مصر المائية 

وأضاف: "حصة مصر المائية لا تزيد على 60 مليار متر مكعب، ولا صحة لما تردد في السابق أن مصر تعوم على بركة من المياه الجوفية".

 

إعادة استخدام مياه الشرب 

ولفت إلى أنه تتم إعادة استخدام مياه الري 4 مرات، ومصر تعد من أكبر دول العالم في إدارة أنظمة الري.
 

تأثير سد النهضة 

وأكد: حتى الآن سد النهضة لم يؤثر في حصة مصر المائية من نهر النيل، بسبب الفيضانات العالية، لافتًا: هناك تفاؤل مشوب بالحذر من ملف السد الإثيوبي، ويتم حاليًّا الاستعداد للدخول في مفاوضات جديدة.

 

حصة مصر المائية من نهر النيل 

وشدد على أن حصة مصر من مياه نهر النيل خط أحمر ولا تفاوض عليها، وكل ما نرغب فيه التوصل إلى اتفاق بشأن الجفاف والجفاف الممتد حال ملء سد النهضة.

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الرى وزارة الري حماية الشواطئ فنار رشيد مشروع مخرات السيول مخرات السيول مياه الأمطار المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الري والموارد المائية

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