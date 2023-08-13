الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

حبس عاطل بتهمة حيازة كمية كبيرة من الشابو والحشيش بالإسماعيلية

حشيش وشابو، فيتو
حشيش وشابو، فيتو

قررت نيابة فايد الجزئية حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من الشابو والحشيش المخدر بقرية فنارة دائرة مركز شرطة فايد.

تلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد بتمكن النقيب حجازي محمد، من ضبط، أحمد م.، الشهير بالكحلة، تاجر مخدرات وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو والحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز فايد.

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 الاتجار في المواد المخدرة

كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.

 

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