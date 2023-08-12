الجيش العراقي يكشف أسباب نشر مضادات جوية على أسطح المباني الحكومية (فيديو)

أثار تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الجيش العراقي مضادات جوية على أسطح المباني الحكومية في العاصمة بغداد تساؤلات حول وجود تهديد أمني.

العراق ينشر مضادات أرضية فوق أسطح مباني حكومية. pic.twitter.com/xxxYGXie1Y — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) August 12, 2023

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوسائل إعلام محلية، إن نشر المضادات فوق المباني الحكومية هو إجراء روتيني، ويهدف أيضا لحماية الأجواء العراقية من أي تهديد محتمل.

وأوضح أن الهدف من نشر هذه المضادات هو التصدي لأي خرق أو تهديد أمني تتعرض له الأهداف الحيوية داخل العراق.

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وفي سياق آخر أعلنت السلطات التركية الأربعاء الماضي مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين شمال العراق.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية، بيانا أكدت فيه مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

مقتل 3 جنود اتراك بالعراق



ووقع الهجوم في منطقة عملية "المخلب - القفل" التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية (شمال العراق).

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها ألقت القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، قادمين من جهة سوريا.

وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت أن "اثنين منهم ينتميان لتنظيمي "بي كي كي - كي جي كي" و"بي واي دي - واي بي جي" الإرهابيين".

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