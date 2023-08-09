الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين شمال العراق

العراق وتركيا، فيتو
العراق وتركيا، فيتو

أعلنت السلطات التركية مساء اليوم الأربعاء مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين  شمال العراق.

وأصدرت  وزارة الدفاع التركية،  بيانا أكدت فيه مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

مقتل 3 جنود اتراك بالعراق

ووقع الهجوم في منطقة عملية "المخلب - القفل" التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية (شمال العراق).

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن قواتها ألقت القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية، قادمين من جهة سوريا.


وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت أن "اثنين منهم ينتميان لتنظيمي "بي كي كي - كي جي كي" و"بي واي دي - واي بي جي" الإرهابيين".

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وكان قد قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده منعت تشكل دويلة إرهابية عند حدودها الجنوبية من خلال عملياتنا في شمال سوريا، مؤكدا أيضا على مواصلة ضرب المنظمات الإرهابية في شمال العراق.
 


ضرب المنظمات الإرهابية في شمال العراق


وفي كلمة له خلال الاجتماع الرابع عشر للسفراء الأتراك حول العالم، المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، قال رجب طيب أردوغان: "من خلال عملياتنا في شمال سوريا، منعنا تشكل دويلة إرهابية عند حدودنا الجنوبية".
وأضاف أردوغان: نواصل ضرب المنظمات الإرهابية في شمال العراق، حيث تهدد سيادة ووحدة الأراضي العراقية.
 

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