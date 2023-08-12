السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 62 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلطي في سوق العبور

الأسماك، فيتو
الأسماك، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم السبت 12 أغسطس 2023، استقرارًأ ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 12 - 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم السبت من 80 إلى 110 جنيهات، بلطي ممتاز كبير من 58 إلى 62 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 54 إلى 56 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 80 إلى 170 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعر بياض أملس ممتاز بلدي في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، من 60 إلى 100 جنيه،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت سعر كابوريا في  سوق العبور لجملة الأسماك اليوم السبت من 40 إلى 210 جنيهات، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، كشر سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك سابيا من 175 إلى 275 جنيهًا، وقار من سعر 80 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا،  قراميط سعر من 20 إلى 40 جنيهًا، مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم السبت، سجل كاليماري من 175 إلى 275 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 35 إلى 55 جنيهًا، سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 175 إلى 275 جنيهًا.

وتراوح سعر سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 110 جنيهات، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا،  بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم السبت 12-8-2023 في الدقهلية

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