السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الأسماك اليوم السبت 12-8-2023 في الدقهلية

أسعار الأسماك اليوم،فيتو
أسعار الأسماك اليوم،فيتو

تواصل  أسعار الأسماك اليوم السبت، استقرار أسعارها  بجميع منافذ وشوادر الأسماك في محافظة الدقهلية وتحرص "فيتو" على تقديم أسعار السلع الغذائية بشكل يومي تلبية لرغبة متابعيها في البحث عن الأسعار.

وجاءت أسعار الأسماك كالآتي:

سعر كيلو سمك البلطي

سعر كيلو سمك البلطي من 45 إلى 80 جنيها.

سعر سمك المكرونة السويسي من 60 إلى 95 جنيها.

سعر كيلو البوري من 65 إلى 110 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا من 55 إلى 125 جنيها.

Advertisements

 

أسعار الأسماك بالدقهلية

سمك البلطي الأسواني ما بين 40 إلى 80 جنيهًا.

سمك البلطي من 45 إلى 110 جنيهات.

فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 125 جنيها.

وسعر الكابوريا بين 50 إلى 170 جنيها.

سعر سمك الموزة ما بين 60 إلى 75 جنيهًا

سعر السبيط والكاليماري بين 170 جنيها و250 جنيها.

 

أسعار الأسماك المجمدة

 سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 إلى 140 جنيها

سعر السردين المجمد 40 إلى 60 جنيها

سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 130 جنيهًا

سعر الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 200 جنيه.

 

أسعار الجمبري

سعر كيلو الجمبري الصغير من 100 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الوسط من 150 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الجامبو يصل إلى 370 جنيها.

سعر كيلو الجمبري المجمد 140 جنيها.

سعر كيلو فيليه البلطي من 45 إلى 95 جنيها

سعر كيلو البياض البلدي 70 جنيها.

سعر كيلو القراميط 50 إلى 85 جنيها.

سعر كيلو الكاليماري 80 جنيها

 

تفاصيل إصابة 15 شخصا عقرهم كلب ضال في الدقهلية

بسبب الميراث، اتهام شخص بحرق ابنة عمه بزجاجة مولوتوف في الدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسعار الأسماك بالدقهلية اسعار السلع أسماك البلطي أسعار السلع الغذائية البلطي الاسواني الغذائي شوادر الاسماك سمك البلطي سعر سمك المكرونة سعر سمك البوري محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

أسعار البقوليات اليوم الجمعة 11-8-2023 في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في الدقهلية

التحفظ على 2.5 طن دقيق مدعم وتحرير محاضر لمخابز مخالفة في الدقهلية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تقفز 57 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

نجوم الفن في حفل جومانا مراد في الساحل الشمالي (صور)

مجلس الزمالك يقرر إسناد ملف كرة القدم لـ جمال عبد الحميد

أخبار مصر: قرار بشأن فواتير الكهرباء، مهمة لـ شيكابالا بأمر مرتضى، انهيار مسجد بنيجيريا، بشرى عن أسعار الأجهزة الكهربائية

إيرادات السينما الجمعة، محمد هنيدي في المقدمة ومحمود حميدة يحقق رقما صادما

مصرع شخصين دهستهما سيارة أثناء تقديمهما المساعدة لسائق تعطلت مركبته بطريق إسكندرية الصحراوي

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 12-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 12-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الفاسخ للخطبة ليس له الحق في استرداد هداياه

شروطه وحكمه.. كل ما تريد معرفته عن الفتح على الإمام في الصلاة وضوابطه

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية