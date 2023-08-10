الخميس 10 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 100 جنيه في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 10 - 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

 تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم الخميس من 80 إلى 100 جنيه، بلطي من 58 إلى 62 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 40 جنيهًا، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 54 إلى 56 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 310 جنيهات، جمبري طازج صغير من 70 إلى 170 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعر بياض أملس ممتاز بلدي في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس، من 60 إلى 100 جنيه،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت كابوريا في  سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الخميس من 40 إلى 200 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، كشر سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك سابيا من 180 إلى 300 جنيه، وقار من سعر 80 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا،  قراميط سعر من 20 إلى 40 جنيهًا، مكرونة سويسي 70 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الخميس، سجل كاليماري من 180 إلى 300 جنيه، مرجان حجم وسط من 35 إلى 45 جنيهًا، سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 180 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس، من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، بربون متوسط الحجم  من 40 إلى 60 جنيهًا،  قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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أخصائي تغذية: السمك الفيليه المنتشر في الأسواق يسبب الوفاة

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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الدقهلية

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