أسعار الأسماك اليوم في البحيرة (فيديو)

البلطي يسجل 75 جنيها

ننشر أسعار الأسماك بالأسواق بـمحافظة البحيرة اليوم الخميس وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، وأسعار أسواق التجزئة تزيد قليلا على الأسعار المتداولة في الجملة.

إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

وشهد سوق السمك إقبال من المواطنين علي الأسماك من النوع البلطي والبوري وذلك لتناسب اسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة، كما توجد زيادة في الأسعار بالفترة الأخيرة والذي أثر بشكل كبير على إقبال المواطنين على عملية البيع والشراء.

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اسعار الاسماك بمحافظة البحيرة

كما يضاف للأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.



انواع الاسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

وتتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 70 إلى 85 جنيها، و ايضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 110 إلى 120 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين ما بين 70 إلي 75 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 170 إلي 200 جنيه واحيانا يصل ال 300 أو 450 جنيها للكيلو الواحد.

و سجل سمك البربوني سعر 200 جنيه للكيلو الواحد والقراميط يتراوح سعرها ما بين 35 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 200 جنيه وسعر كيلو الكابوريا من 100 إلى 150 جنيها والسبيط 280 جنيهًا والسردين ما بين 75 إلى 80 جنيهًا.

كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبير طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف مؤكدا علي تباين الاسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة حيث تزداد الاسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء.

و يقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الاحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى انواع الأسماك المختلفة.