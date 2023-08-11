الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع سعر 5 أنواع في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 11 - 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

 تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم الجمعة من 80 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، بلطي ممتاز كبير من 58 إلى 62 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 54 إلى 56 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

Advertisements

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 300 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري طازج صغير من 80 إلى 170 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعر بياض أملس ممتاز بلدي في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، من 60 إلى 100 جنيه،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت كابوريا في  سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الجمعة من 40 إلى 210 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، كشر سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك سابيا من 175 إلى 275 جنيهًا، بانخفاض 25 جنيهًا عن سعره السابق، وقار من سعر 80 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا،  قراميط سعر من 20 إلى 40 جنيهًا، مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الجمعة، سجل كاليماري من 175 إلى 275 جنيهًا، بانخفاض 25 جنيهًا عن سعره السابق، مرجان حجم وسط من 35 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 175 إلى 275 جنيهًا، بانخفاض 25 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 110 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، بربون متوسط الحجم  من 45 إلى 65 جنيهًا،  بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

txt

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 11-8-2023 في الدقهلية

txt

أسعار الأسماك اليوم في البحيرة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الأسماك اسعار الاسماك اليوم اسعار الجمبرى الاسماك اليوم الجمبرى سوق العبور اليوم كابوريا قاروص فيليه بلطي

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم، والكانتلوب يسجل 11 جنيهًا

ارتفاع أسعار السمك البلطي والبوري بالأسواق اليوم، والدنيس بـ200 جنيه

انخفاض أسعار السمك البلطي والبوري في الأسواق اليوم

انخفاض أسعار السمك البلطي وارتفاع البوري بالأسواق

استقرار أسعار الطماطم والبطاطس وانخفاض الخيار لـ 6 جنيهات

تراجع أسعار البصل واستقرار الخضروات في سوق العبور

انخفاض أسعار 5 أصناف من الخضراوات الرئيسية في سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

أحدث صور من حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

المعيقلي يتعرض للإغماء أثناء قراءة الفاتحة، والسديس يستكمل صلاة الجمعة (فيديو)

سيدة تستدرج زوجها لتصويره في أوضاع مخلة بمدينة نصر

بيان هام من المسجد الحرام حول تعرض الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية

قرار كولر النهائي في رحيل محمد شريف عن الأهلي

موعد انطلاق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

محمد شريف يتوصل لاتفاق مع نادي الخليج السعودي

حقيقة توقيع محمد شريف مهاجم الأهلي للخليج السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

صانعة أكفان جزائرية: لا أتخيل نفسي بعمل آخر، ومصر جزء جميل من ذكرياتي (فيديو)

40 ألف نزيل لا يجدون أسرَّة، سجون المغرب كاملة العدد

في مزاد علني، ماسك يعرض لوحة تويتر والطائر الأزرق للبيع

سك عملة جديدة في بريطانيا تحمل صورة الملك تشارلز الثالث

المزيد

خدمات

المزيد

إذا كان لديك عيوب في جهازك، كيف تقدم شكوى في الرقابة الصناعية؟

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات صباح اليوم

بالخطوات، كيف تحصل على أراض صناعية كاملة المرافق؟

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

أمين الفتوى يوضح حكم ترديد الأذان خلف المؤذن بصوت عالي

المزيد
الجريدة الرسمية