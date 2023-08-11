الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

محدش بياكلها بالساهل، حكاية الحاجة وداد مع صهد الفرن لشوي السمك في عز الحر (فيديو وصور)

الحاجة وداد سيدة
الحاجة وداد سيدة دكرنس، فيتو

أجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “لقمة عيش متغمسة بالنار.. الحاجة وداد ٤٠ سنة قاعدة قصاد الفرن بتشوي سمك في الدقهلية في عز الحر”.

الحاجة وداد سيدة دكرنس، فيتو 

والتقت فيتو مع الحاجة وداد بنت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، والتي تبلغ من العمر  ٧٣ سنة، وتعمل  فى مهنه شوى السمك على الطريقة القديمة أمام النار على فرن من الطين.

الحاجة وداد سيدة دكرنس، فيتو 


وقالت الحاجة وداد وهي تعمل من أمام الفرن في عز الظهر:" منذ نعومة أظافري وأشاهد والدتي وجدتي يقومان بعمل شيء في الفرن الطيني، ومن صغري بقوم بالعجن والخبز  ففكرت فى الشغل في اللي بفهمه وبحبه". 

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الحاجة وداد سيدة دكرنس، فيتو 

وأكدت الحاجة وداد أن سيطها أذيع بين الناس وبيطلبوها بالاسم لأن سمك الفرن له نكهته الخاصة، مشيرة إلى أنها  بيطلب منها عمل صينية قراميط وأرز معمر.

الحاجة وداد سيدة دكرنس، فيتو 

الحاجة وداد لديها  من الأبناء بنتان إحداهما حصلت على كلية تجارة انجليزي والثانية كلية هندسة، وزوجها توفي منذ 36 سنى، وتولت أمورهما واتممت تعليمهما وتزويجهما  وممدتش أيدي لحد.

الحاجة وداد سيدة دكرنس، فيتو 


وتابعت:" كنت بشوى السمك حينما كان بالحطب وبالقش لكن مع ارتفاع أسعار  قش الأرز  بستعمل الخشب  فى الشوى".

الحاجة وداد سيدة دكرنس، فيتو 


وأضافت: "أسعار الشوي أقل من السوق ولم يقتصر الشوي على السمك بل تقوم بشوى الباذنجان، والذرة، وبتتمنى الدنيا ترخص ونعيش في أمان.


وقالت الحاجة وداد: " كنت بشوى زمان السمك  بـ١٠ساغ وفى السوق كان الشوى بربع جنيه وحاليا بشوي السمك  الكيلو بـ١٠جنيه وفى السوق الكيلو بـ١٣ و١٥جنيه". 

الحاجة وداد سيدة دكرنس، فيتو 

وأشارت إلى أنها تعمل بمهنتها منذ ٣٦سنة بتشوى على الطريقة البلدى، ومأجرة المحل من ٢٥سنة، موضحة طريقة تجهيز وشوي السمك تبدأ بغسل السمك ووضعه فى الردة وبعدين على المطرحة ومنها للفرن، وبيخرج جاهز للتمليح  علي حسب راحة الزبون وبتحب شغلانتها وبتتمنى أن الشباب ينزلوا يشتغلو بدل مد الايد والتسول.

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الدقهلية المحافظات محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية بمحافظة الدقهلية

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