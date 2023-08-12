أزمة في الهلال قبل لقاء النصر، فحص طبي لحسم مشاركة حارس الفريق بنهائي البطولة العربية

نهائي البطولة العربية، يلتقي فريقا النصر والهلال في نهائي البطولة العربية والتي تقام بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت.

وينوي البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حسم مصير محمد العويس، حارس مرمى الزعيم، من المواجهة المرتقبة أمام النصر.

ويخضع محمد العويس، حارس مرمى الهلال، لاختبارات بدنية، اليوم، بغية الوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة أساسيًّا أمام النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأكدت صحيفة “الرياضية”، على أنه سيدخل الحارس الدولي القائمة، إما أساسيًا أو احتياطيًا، وهو ما ينتظر حسمه بناءً على نتيجة الاختبارات التي سيجريها الجهاز الطبي قبل المباراة.

وألحق الجهاز الفني للأزرق العويس بتحضيرات الفريق في الطائف، أمس الأول، لتعويض النقص الذي يواجهه مركز الحراسة بعد فقدان خدمات عبد الله المعيوف للإيقاف، بسبب طرده أمام الشباب، في نصف النهائي.

وسبق أن تعرض محمد العويس لإصابة في الكتف قبل انطلاق المحفل العربي، وغاب عن جميع منافساته، قبل اضطرار البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الفريق، إلى استدعائه.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

وتنطلق مباراة النصر والهلال في نهائي المسابقة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، اليوم السبت.

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وتأكد غياب الحارس الأساسي للهلال عبدالله المعيوف بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الهلال والشباب بالبطولة العربية.

وشارك حبيب الوطيان الحارس الاحتياطي في مباراة الهلال والشباب بعد طرد المعيوف.

ويعد الوطيان هو الحارس الثالث للهلال السعودي بعد عبدالله المعيوف ومحمد العويس والذي يغيب عن البطولة العربية للإصابة.

ووفقًا للائحة كأس الملك سلمان للأندية، فإن الهلال السعودي سيفقد جهود عبدالله المعيوف أمام النصر بعد طرده أمام الشباب.

وكان الهلال قد أعلن عن إصابة ايضًا محمد العويس في مفصل الكتف، قبل ملاقاة السد القطري في الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث غادر العويس معسكر الهلال ليعود إلى الرياض، من أجل استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي في مقر النادي، إلا أن المدير الفني أرسل للحارس مرة أخرى من اجل حراسة مرمى الفريق أمام النصر.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، بتشكيل أساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، روبن نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الهلال السعودي أمام مواطنه النصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

طاقم تحكيم مباراة الهلال والنصر

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة المباراة، ويعاونه كلا من لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، والحكم الرابع محمود البنا، ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم سمير الكزاز، ويعاونه الحكم فوراري مقران.

وذكرت مصادر لصحيفة "الرياضية" أن إدارة لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رفضت طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتي الفريقين أمام أبها والاتفاق في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الهلال والنصر في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، يوم الإثنين المقبل، أي بعد 48 ساعة فقط من نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويحل الهلال ضيفًا على أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية،، بينما يحل النصر ضيفًا على الاتفاق، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في التاسعة مساءً.

ويشهد نهائي البطولة العربية مواجهة سعودية خالصة، حين يلتقي الهلال والنصر، للمرة الأولى منذ 1994.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العربية، بطلًا سعوديًا جديدًا للمرة الأولى منذ نسخة 2005، حيث كان الاتحاد آخر بطل سعودي.

وضمنت السعودية لقبًا جديدًا إلى رصيد أنديتها في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث يتوج أحد فريقي الهلال والنصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت نسخة 1994، مواجهة سعودية خالصة للمرة الأولى بين الهلال والاتحاد، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتوج الهلال باللقب العربي.

وشهدت آخر نسختين من البطولة العربية، تأهل فريقين سعوديين، حيث تأهل الهلال إلى نهائي 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-2) في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2019-2020، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يخسر أمام الرجاء بعد تعادل تاريخي في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق المغربي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على حساب الشرطة العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1.