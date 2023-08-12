مصرع 6 أشخاص في حادث غرق قارب قبالة السواحل الفرنسية

لقى 6 أشخاص مصرعهم اليوم السبت في حادث انقلاب قارب يقل مهاجرين غير شرعيين في بحر المانش، قرب فرنسا وأنقذت السلطات البحرية حوالي 50 شخصا.



غرق قارب في بحر المانش

وتواصل فرق الإنقاذ الفرنسية جهود الإغاثة باستخدام سبعة سفن ومروحية، والتي بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.وتشارك في عملية الإنقاذ 5 سفن فرنسية ومروحية، إضافة إلى سفينتين بريطانيتين

وتجدر الإشارة إلى أن القنال بين فرنسا وبريطانيا من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم والتيارات فيه قوية. وعبَر أكثر من مائة ألف مهاجر المانش في شكل غير قانوني، باستخدام زوارق صغيرة منذ 2018.

وفي 2022، قضى 5 مهاجرين في البحر، وفقد 4، حين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإنجليزية انطلاقًا من الساحل الشمالي لفرنسا، وفي نوفمبر 2021، قضى 27 مهاجرًا بسبب غرق زورقهم.

وفي السياق ذاته أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أن المركب الذي غرق قبالة ساحل قابس كان يحمل ما لا يقل عن 20 شخصا تونسيا، حيث تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع وشاب عمره 20 سنة.

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غرق قارب قبالة السواحل التونسية

وذكرت إذاعة موزاييك؛ أن الإدارة العامة للحرس الوطني كدت أن البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، مشيرة إلى أن المركب غرق في حدود الساعة الثانية صباحا ويبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا.

ومن جانبها سمحت النيابة العمومية لفرقة الإرشاد البحري بقابس بفتح تحقيق عدلي في الموضوع، وأشار المصدر إلى أن الموضوع محل متابعة.



وعلى الجانب الأخر أعلن الرئيس التونسي قيس السعيد، أن المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في بلاده يتلقون معاملة إنسانية على عكس ما يروج.