تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2023، ينتظر طلاب الثانوية العامة، الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023 والإعلان عن الموعد الرسمي للمرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول بها والأماكن الخالية التي تقبل طلاب المرحلة الثانية من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023

ويعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور مؤتمرا صحفيا، صباح الإثنين المقبل، للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وموعد انطلاق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المدرجين على قائمة تنسيق الجامعات 2023، والأماكن المتاحة لهم.

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الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

الكليات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة، بالمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023، ستضم الكليات الأدبية " كليات التربية، كليات الآداب، كلية السياحة والفنادق، كليات الخدمة الاجتماعية.

والشعبة علمى علوم " الطب البيطري، التمريض، العلوم، الزراعة، الجامعات التكنولوجية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الآثار، الإعلام، وباقي الكليات النظرية".

أما طلاب شعبة علمي رياضيات يتاح لهم أماكن بكليات “الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعى، التخطيط العمرانى، فنون جميلة، الجامعات التكنولوجية، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الإعلام، الآثار، الفنون التطبيقية، وباقى الكليات النظرية”.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الإثنين القادم الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

تنسيق الجامعات 2023، تنطلق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة والذي بلغ عدد المسجلين منهم على موقع تنسيق الجامعات 2023 ما يقرب من 110 آلاف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى.

كليات الإعلام والإقتصاد والعلوم السياسية تتصدران الشعبة الأدبية

وعلى مستوى الشعبة الأدبية، تتصدر كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام القمة، وسيتم حسم أمرهم هذا العام للمرحلة الأولى بنسبة كبيرة خاصة بعد إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام هذا العام.

موعد تنسيق الجامعات بالمرحلة الثانية

من جانبه كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات الجامعات لطلاب الثانوية العامة ستنطلق الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أيام على موقع تنسيق الجامعات.

وأكد عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.