طريقة عمل المربى التين، في البيت ألذ وأوفر

طريقة عمل المربى التين، من الحيل التي تحاول الكثير من ستات البيوت اجادتها، للتوفير في ميزانية البيت، فبدلًا من شراء المربى جاهزة، تصنعها في البيت، والفرق بين المربى المصنوعة في البيت، والتي نشتريها كبيرا في السعر، وطريقة عمل المربى التين من أنواع المربى المفضلة لدى الكثيرين، خاصة الأطفال.

ويمكن بكل سهولة، تعلم طريقة عمل المربى التين، والتي توفر في الميزانية بشكل كبير، مقارنة بأسعار المربى في الأسواق.

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ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل المربى التين في البيت، للتوفير في الميزانية، وعدم حرمان الأطفال منها.

أول خطوة لعمل المربى التين، أن تجيدي شراء التين، وأفضل وقت لشراء التين؛ هو نهاية الموسم، ليكون أرخص وطعمه مضمون.

والكمية التالية لعمل كيلو من التين، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

مقادير عمل المربى التين ‏

مربى التين



كيلو تين

نصف كيلو سكر سنترفيش‏

عصير ليمونة

طريقة عمل المربى التين

اغسلي التين جيدًا‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.

احضري إناء، وابدأي في وضع طبقة من التين، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.

اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتى يخرج التين كل ما فيه من ماء.

ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته باستمرار، ومع التقليب المستمر، حتى يذوب السكر تماما‏.‏

أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.

‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.

ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.

يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مربى المشمش



مربى المشمش

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل مربى المشمش اللذيذة، والكمية التالية لعمل كيلو من المشمش، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

مقادير‏ مربى المشمش

كيلو مشمش

كيلو سكر سنترفيش‏

عصير ليمونة

طريقة‏ عمل مربى المشمش

انزعي النوى من المشمش‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.

احضري إناء، وابدئي في وضع طبقة من المشمش، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.

اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتى يخرج المشمش كل ما فيه من ماء.

ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته، ومع التقليب المستمر، حتى يذوب السكر تماما‏.

أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.

‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.

ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.

‏ يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.

وبالهنا والشفا.