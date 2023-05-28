الإثنين 29 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل مربى الفراولة، اقتصادية وسهلة بدون مواد حافظة

مربى الفراولة، فيتو
مربى الفراولة، فيتو

طريقة عمل مربى الفراولة، مربى الفراولة من أشهى أنواع المربى وعشاقها كثيرون، وتقدم في وجبتى الإفطار والعشاء.

وطريقة عمل مربى الفراولة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلا من شرائها جاهزة يفضل تحضيرها في المنزل دون مواد حافظة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل مربى الفراولة.

مكونات عمل مربى الفراولة:

كيلو فراولة مقطع إلى أرباع
نصف أو كيلو إلا ربع سكر
ثلث كوب ماء
عصير 2 ليمونة طازجة

طريقة عمل مربى الفراولة:

- تغسل الفراولة وتزال أعناقها وتجفف.

- ترص في القدر في طبقات متبادلة مع السكر وتترك ساعتين.

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- توضع على نار هادئة مع التقليب حتى يذوب السكر، ثم تزاد الحرارة وتترك لتغلي 10 دقائق مع كشط الريم كلما تكون.

- يصفى الخليط من قطع الفراولة بإستخدام المصفاة وتترك قطع الفراولة جانبا مع ترك المحلول السكري على النار ليغلي.

- يضاف عصير الليمون ويترك ليغلي حتى يغلظ قوامه ويصبح لزجا.

- تخفف الحرارة وتضاف قطع الفراولة التي تم إخراجها سابقا بالمصفاة.

- ويترك الخليط على النار ليغلي حتى تنضج المربى.

- ويمكن إضافة اللون الأحمر حسب الرغبة.

- ثم نرفع المربى من على النار ونتركها تبرد تماما.

- ثم نحضر برطمانات زجاجية محكمة الغلق ومعقمة جيدا.

- ثم نعبئ المربى بها، ونحفظها بالثلاجة ونخرجها على الإستخدام.

- تستخدم فى عمل الساندويتشات فى وجبات الإفطار والعشاء، ويمكن استخدامها فى عمل الحلوى المختلفة أو تزيين الكيك حسب الرغبة.

مربى الفراولة، فيتو 

ومربى الفراولة البيتى رغم أنها خالية من أى مواد حافظة إلا أنه لا يجوز الإفراط في تقديمها للصغار لإحتوائها على نسبة عالية من السكر، ما يضعف مناعة الصغار كثيرا، لذا على الأمهات تقديم المربى البيتى بحذر شديد حفاظا على صحة الصغار.

فوائد الفراولة 

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن الفراولة تحتوى على بوتاسيوم وكربوهيدرات وكالسيوم وحديد وفسفور، كما تحتوي على حامض الليمون وحامض التفاح، هذا بالإضافة إلى احتوائها على كميات عالية من فيتامينات A، B، C.

الفراولة تقاوم السرطان

وتعد الفراولة من الأطعمة الغنية بالعناصر المضادة للأكسدة، الأمر الذي يسهم في الوقاية من الأمراض الخطيرة وأهمها مرض السرطان، أمراض القلب، مقاومة ظهور علامات الشيخوخة.

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طريقة عمل مربى الفراولة، أوفر من الجاهزة وألذ

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طريقة عمل مربى الفراولة للتوفير في الميزانية

ولصحة أفضل لصغارنا، يجب الإقلال من الحلوى والسكر لهم، حفاظا على مناعتهم لأن السكريات تضعف المناعة، ويجب استبدال هذه الحلوى سواء الجاهزة أو المنزلية بالفاكهة الطازجة والتمر والعسل الأبيض الأصلى، والمكسرات والفاكهة المجففة، والفول السودانى، فهى أفضل لتقوية المناعة والنمو بشكل صحي، ويجب تقديم الحلوى الصحية للأطفال بشكل يومى، ومع الوقت يعتادون عليها بدلا من الحلوى الجاهزة التى تدمر صحتهم.

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مربى الفراولة طريقة عمل مربى الفراولة فوائد الفراولة الشيف سناء بغدادى الفراولة

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