الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل البسبوسة، زي المحلات وبأقل التكاليف

البسبوسة المرملة،
البسبوسة المرملة، فيتو

 

طريقة عمل البسبوسة، من أصناف الحلويات الشرقية، التي تحاول كل ستات البيوت تعلم طريقة عملها في البيت، بنفس مستوى وطعم التي تباع في المحلات، وهي أن تكون مرملة ومتماسكة في نفس الوقت؛ وذلك للتوفير في الميزانية، لأن تكلفة عمل البسبوسة في البيت أقل بكثير من شرائها جاهزة، خاصة وأن البسبوسة التي تباع في المحلات ارتفعت أسعارها بشكل لافت للنظر.

 

شروط نجاح البسبوسة

البسبوسة الاحترافية

نستعرض شروط وأسرار نجاح البسبوسة.

أهم سر من أسرار نجاح البسبوسة؛ هو ألا يتم عجن البسبوسة على الإطلاق عند عملها، وكذلك أن يكون الشربات الذي تسقى به البسبوسة ساخن، وهي ساخنة، وتسقى فور خروجها من الفرن.

Advertisements

لابد أن يغلف السمن السايح المضاف للبسبوسة، كل حبيباتها تماما، فهي خطوة هامة من خطوات نجاح البسبوسة.


يذاب السكر وعسل الجلوكوز مع اللبن على نار هادئة تماما.

من شروط الحصول على بسبوسة مرملة وطرية ومتماسكة في نفس الوقت، ألا نتركها حتى تمام التسوية في الفرن، ولكن نتركها حتى تحمر الجوانب فقط، ثم نطفيء الفرن، ونشعل الشواية، ونتابعها حتى تأخذ اللون الذهبي المميز لها.

 

طريقة عمل البسبوسة الاحترافية
 

مقادير البسبوسة:

نصف كيلو دقيق سميد

نصف كوب سمن دايب

كوب سكر

ربع كوب جوز هند ناعم

كوب الا ربع حليب أو (كوب زبادي)

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

ملعقة فانيليا

 

طريقة عمل البسبوسة:

 

تخلط المكونات سويا، ولكن دون عجن.

تفرد العجينة فى صينية مقاس ٢٨ مدهونة بمادة دهنية وتترك ١٠ دقائق قبل دخولها الفرن.

ثم تخبز في فرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥:٣٠ دقيقة.

فور خروجها من الفرن تسقى بالشربات الساخن.

 

طريقة عمل البسبوسة بزيت الزيتون
 

البسبوسة

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة جديدة لعمل البسبوسة بزيت الزيتون والليمون.

 

المكونات:

2 كوب سميد

½ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

¾ كوب زبادي

¼ كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة بيكنج باودر

فستق للتزيين

 

مكونات القطر:

1 و½ كوب سكر

1 و½ كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

½ كوب بشر ليمون

 

خطوات تحضير البسبوسة:

 

* اخلطي السميد وزيت الزيتون وافركيها جيدا ثم ضيفي السكر والبيكنج بودر وبشر اليمون.

* اخلطي العسل وعصير الليمون، والزبادي وضفيهم للعجينة.

* ادهني صينية الفرن بقليل من الزيت، ثم ضعي العجينة بالصينية، وزينيها بالفستق وادخليها الفرن.

ضعي الماء والسكر في وعاء على النار، وضيفي الليمون واتركي الكل يغلي على النار.

اسقي البسبوسة بالقطر المحضر البارد فور خروجها من الفرن.

قدميها بالهنا والشفا.

طريقة عمل المهلبية، ألذ وأرخص تحلية لأولادك

طريقة عمل صوابع زينب بالخطوات زي الجاهزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة الجاهزة طريقة عمل البسبوسة السادة

مواد متعلقة

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال، وصفة بسيطة والطعم مميز

طريقة عمل الكنافة بالقشطة، اعمليها في البيت أرخص من الجاهزة

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان و83,9% للهندسة

تركيا وسوريا ومصر.. زلزال يهز دول المنطقة من الشرق إلى الغرب خلال 24 ساعة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

طبيب ريال مدريد يصدم الجماهير بشأن مدة غياب كورتوا

إنبي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم محمد حمدي

هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟ الصحة ترد

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

أخبار الرياضة اليوم: تجاهل اتحاد الكرة للتؤام.. صفقة جديدة لبيراميدز.. وناشئو اليد يشرفون مصر في المونديال

Advertisements

منوعات

المزيد

لصوص ينبشون القبور في فرنسا من أجل تحقيق أرباح

ابتكار مادة تنقي الماء من النفط

العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير صادم لـ رؤية الساحر في المنام

بعد الأخذ بالأسباب، 10 أدعية لقضاء حوائج العباد

المزيد
الجريدة الرسمية