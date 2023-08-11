أخبار مصر اليوم: مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي رياضة.. وتفاصيل الاعتداء على فريق الطوارئ بمعهد القلب بإمبابة

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

تنسيق الكليات، مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي رياضة، اعرف مجموعك يدخلك إيه

تنسيق الكليات 2024، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي، إذ ستعلن يوم الإثنين المقبل بعد مد فترة تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني ليوم الخميس 10 أغسطس الجاري، وبعدها سيتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وفي هذا السياق تقدم «فيتو» خلال السطور التالية تنسيق الكليات 2023 لطلاب علمي رياضة المرحلة الأولى كنموذج استرشادي لتوقعات تنسيق الكليات 2022 .

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل: انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية:"هناك مزيد من التحسن في حالة الطقس، ودرجات الحرارة تعتبر أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، بسبب التأثر بمنخفض جوي يعمل على انخفاض الحرارة وتوزيع الرطوبة".

بعد تأجيل اجتماع يوليو، هل تنعقد لجنة تسعير المواد البترولية أكتوبر المقبل؟

هل منعت أزمة انقطاع التيار الكهربائي الاجتماع الدوري للجنة تسعير المواد البترولية التي كان من المفترض انعقادها الشهر الماضي.

و تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لبحث وتحديد أسعار البنزين والسولار وفقًا لمتغيرات السوق، وذلك في أشهر" يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر "من كل عام في المعتاد، ولكن أزمة الكهرباء كانت سببا في عدم اجتماع اللجنة في الأسابيع القليلة الماضية



الإجازات والعطلات الرسمية خلال سبتمبر 2023

أيام قليلة تفصلنا عن شهر سبتمبر، ويبحث العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص عن عدد أيام الإجازات خلال الشهر المقبل .

ويبدو أن المصريين خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023 سيعاقبون على كثرة الإجازات في يوليو 2023، وبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في يوليو 2022 ثمانية أيام كاملة 6 منهم خاصة بعيد الأضحى ويوم 23 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو إضافة إلى قرار إجازة رأس السنة الهجرية السبت المقبل 30 يوليو، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

مصر تتجه لزيادة واردات اللحوم الحية من أوروجواي

التقى الدكتور إيهاب صابر – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وأدريانا ليسديني – سفيرة أوروجواي بالقاهرة، بحضور بعض من قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثل العلاقات الزراعية الخارجية ورئيس القسم القنصلي وممثلين عن سفارة أورجواي بالقاهرة، وذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة تنوع مصادر استيراد الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها.

«100 يوم صحة» تقدم 18 مليونا و161 ألف خدمة مجانية للمواطنين خلال 47 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 18 مليونا و161 ألفا و149 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 10 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تحسن لمدة أسبوع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود تحسن نسبي في درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم حيث يكون هناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وتحسن نسبي في حالة الطقس، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة علي القاهرة ما بين 33:34 درجة.

تفاصيل الاعتداء على فريق الطوارئ الطبي بمعهد القلب بإمبابة

تعرض الفريق الطبي بقسم الطوارئ بمعهد القلب القومي التابع لهيئة المعاهد التعليمية بوزارة الصحة فجر اليوم الجمعة إلى اعتداء من قبل أهالي مريض.

وأوضح مصدر مسئول بمعهد القلب القومي، أن أقارب المرضى تعدوا بالضرب على طبيب وممرضين داخل قسم الطوارئ ما أسفر عن إصابتهم بجروح بسيطة.

أول مسيحية تعمل في الآثار الإسلامية، 5 معلومات عن مهندسة تطوير مساجد آل البيت

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا حديثة للمهندسة جاكلين سمير، المسئولة عن تطوير مساجد آل البيت، والتي كان آخرها مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وافتتاحه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.