الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

30 صورة ترصد إقبال المواطنين على مسجد السيدة نفيسة بعد افتتاحه

توافد الزوار على
توافد الزوار على مسجد السيدة نفيسة، فيتو

مسجد السيدة نفيسة، فتحت وزارة الأوقاف مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، اليوم، أمام المواطنين، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم.

ورصدت عدسة “فيتو” إقبال المواطنين على ضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها. 

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف افتتح الثلاثاء الماضي، مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها، بعد أعمال الصيانة والترميم.

Advertisements

وكتب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على تويتر قائلًا: ‏بعد مسجدي الحسين وعمر بن العاص وغيرهما من المساجد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها في أبهى حلله، مصر في خدمة بيوت الله عز وجل.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لعنايته بعمارة بيوت الله عز وجل  قائلا: جعل الله ما تقدمون لعمارة بيوته في ميزان حسناتكم وجعله خيرا وبركة لمصرنا العزيزة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسلطان "مفضل سيف الدين" ضيفًا عزيزًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، ومثمنًا الدور المقدّر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، فضلًا عن الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية، وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل.

من جانبه؛ أعرب سلطان البهرة عن تقديره البالغ لمصر، مثمنًا ما تتمتع به تحت قيادة الرئيس من تعزيز للمواطنة على أساس التسامح الديني والتعايش السلمي، بما يكفل للجميع مناخًا مستقرًا للسلام الاجتماعي، ومشيدًا بإيمان الرئيس بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، وانفتاح مصر على كافة الأديان والطوائف، استنادًا إلى تاريخ شعبها العريق وحضارته الفريدة وفهمه الصحيح للدين.

كما أشاد سلطان البهرة بما يلمسه تحت قيادة الرئيس من تقدم مستمر في مصر، وبالإنجازات التنموية التي تتحقق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دور مصر الفاعل على الساحتين الدولية والإقليمية، ودعمها لقضايا العالم الإسلامي، معربًا عن صادق دعواته للشعب المصري بدوام الأمن والاستقرار والتقدم.

وقام الرئيس بمنح السلطان "مفضل سيف الدين"، سلطان البهرة، وشاح النيل، تقديرًا لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسجد السيدة نفيسة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث الرسمي با سم رئاسة الجمهورية السيدة نفيسة

مواد متعلقة

على الله الجمال خطيبا للجمعة بمسجد السيدة نفيسة

نشاط الرئيس اليوم، السيسي يفتتح تطوير مسجد السيدة نفيسة ويبحث تعزيز التعاون مع نظيره الكيني ومع وزير دفاع صربيا

10 معلومات عن تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة عقب افتتاح السيسي

تفاصيل افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة (فيديو)

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

نص أقوال الممرض المتهم بقتل طبيب الساحل

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 40.7% في شهر يوليو الماضي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيسي يوجه الحكومة باحتواء أزمة الكهرباء في أسرع وقت ممكن

Advertisements

منوعات

المزيد

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال يوليو الماضي؟

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

المزيد
الجريدة الرسمية