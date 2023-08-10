بتروتريد تفتتح فرعا بمدينة الشروق لخدمة 100 ألف عميل

افتتحت شركة بتروتريد صباح اليوم مقر فرعها الجديد بالشروق بحضور قيادات الشركة

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس طارق الملا للتسهيل على عملاء الغاز الطبيعي لتحصيل مستحقات هيئة البترول من مسحوبات الغاز.

ويخدم الفرع الجديد ١٠٠ ألف عميل بمناطق بدر والشروق وطلائع الشروق ومدينتي وستيلا مصر الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويُقدِّم الفرع كافة الخدمات التي يحتاجها عملاء الشركة معتمدا على تقنيات التحول الرقمي التي اعتمدتها الشركة ضمن مشروعها ” بتروتريد الرقمية ”، فيمكن للعملاء من خلال الفرع الجديد دفع قيمة استهلاك وحداتهم وذويهم على مستوى الجمهورية، وكذلك تسجيل قراءات العداد الميكانيكي ـ أو شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع علاوة على خدمة الاستعلام وحل الشكاوى وتحديث البيانات

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