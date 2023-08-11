الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

المنتخب المغربية: حمدو الهوني انضم إلى الوداد

حمدي الهوني، فيتو
حمدي الهوني، فيتو

أنهى الدولي الليبي حمدو الهوني تجربته مع فريق  الترجي التونسي بانتقاله إلى فريق الوداد البيضاوي المغربي في صفقة انتقال حر.

وذكر موقع صحيفة "المنتخب" المغربية "الصفقة ستكون قيمة مضافة في تشكيلة الوداد بالنظر لقيمة اللاعب، الذي يمتلك إمكانيات جيدة ستكون مهمة للفريق الذي سينافس على البطولة الإحترافية (الدوري المغربي) ودوري أبطال أفريقيا وكأس العرش".

وانتهى عقد الهوني مع الترجي مع نهاية يونيو الماضي دون تجديد بعد تعثر المفاوضات مع إدارة النادي.

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وذكرت تقارير إعلامية مغربية اليوم الجمعة أن اللاعب وقع على عقد يمتد لمدة موسمين مع فريق الوداد وصيف بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة.

ولعب الهوني، 29 عاما، للترجي منذ 2019 وقبلها في الأهلي الليبي، كما احترف في أندية فيتوريا سيتوبال وسانتا كلارا وتشافيس وديبروتيفو داس ايفيس بالبرتغال.

ونُشرت صورة اللاعب مع رئيس النادي سعيد الناصري.

ودعم نادي الترجي التونسي صفوفه بلاعب برازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأعلن الترجي تعاقده مع البرازيلي يان ساسي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ 26 عاما سبق له اللعب في أندية فاسكو دي جاما البرازيلي وريزيسبور التركي.

وخاض ساسي آخر تجاربه مع نادي ويلينجتون النيوزيلندي قبل الانتقال لصفوف الترجي بداية من الموسم المقبل.

الترجي تعاقد خلال هذا الصيف مع أسامة بوقرة وحسام تقى ويوسف أومارو وحسام الدين غشة بالإضافة إلى يان ساسي.

وودع الترجي منافسات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف اتحاد جدة والشرطة العراقي.

ويتولى معين الشعباني مهمة تدريب الترجي منذ نهاية الموسم المنصرم قادما من سيراميكا كليوباتر.

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