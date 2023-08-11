تعرف على وجهة سعد سمير بعد الرحيل عن الأهلي

أنهى سعد سمير مدافع الأهلي إجراءات انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء رحلته مع النادي الأهلي وبعد عودته من الإعارة من فيوتشر.

وانضم سعد سمير إلى فيوتشر لمدة موسمين على سبيل الإعارة قادما من النادي الأهلي قبل أن يعود إلى الأهلي ويرحل في صفقة انتقال حر إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وامتلك سعد سمير العديد من العروض المحلية بعد انتهاء إعارته إلى فيوتشر ولكنه فضل الرحيل إلى سيراميكا بحثا عن تحدي جديد في مسيرته الناجحة مع الكرة.

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من جانبه أكد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر السابق، أن تجربة الإعارة مع الفريق كانت تجربة مميزة بالنسبة له، والتي جاءت بعد فترة طويلة من الإصابة.

وتابع سمير فى تصريحات تليفزيونية سابقة: "محمد يوسف أثناء تواجده مدربًا للفريق، هو من طلب التعاقد معه وتحدث معه، واقتنع بالمشروع ورحب بالتواجد، والتجربة أضافت له الكثير".

سعد سمير: فيوتشر لم يخطط للمنافسة على الدوري

أكد سعد الدين سمير أن فريقه لم يكن لديه هدف للمنافسة على لقب الدوري المصري، هذا الموسم.

وتابع سمير: "هدفنا كان التواجد في المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وكان هدفنا هو الاستمرارية".

وأضاف سعد سمير: "لم نوفق في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا لظروف خارجة عن أيدينا، وكان لدينا حزن على فقد المركز الثالث لصالح الزمالك، ولكن حققنا هدف المشاركة في كأس الكونفدرالية".

وبدأ الإثنين الماضي فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب انتهاء الموسم.

وعاد أيمن الرمادي إلى القاهرة قادما من دولة الإمارات بعد إنهاء ارتباطه بنادي الظفرة الإماراتي.

واجتمع الرمادي بإدارة نادي سيراميكا كليوباترا السبت الماضي للاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بعقده وصفقات الفريق وفترة الإعداد.

عودة الرمادي لقيادة سيراميكا

ويحصل اللاعبون على راحة سلبية اليوم الجمعة، لتبدأ فترة الإعداد الفعلية غدا السبت الموافق 12 أغسطس الجاري.

ويخضع أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا الى اختبار طبى تحت إشراف طبيب الفريق للاطمئنان على اللاعب قبل الاستعدادات للموسم الجديد تحت قيادة أيمن الرمادي.

وكان يعاني أحمد ياسر ريان من الإصابة على مستوى الانكل في القدم اليمنى.