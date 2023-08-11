مبخوت أفضل لاعب إماراتي للمرة الرابعة وفيدريكو كارتابيا أفضل محترف أجنبي

الدوري الإماراتي، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، الفائزين بجوائز الموسم الماضي خلال الحفل الذي نظمته الرابطة بأحد الفنادق بالعاصمة أبو ظبي.

ومن المقرر أن انطلاق الموسم الجديد للدوري الإماراتي يوم 18 أغسطس الجاري.

جوائز رابطة المحترفين الإماراتية

وفاز علي مبخوت نجم الجزيرة، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي للمرة الرابعة.

كما فاز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي.

وحصل على جائزة القائد لأفضل مدرب، الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، فيما نال جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاما، حارب عبد الله سهيل من شباب الأهلي.

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وفاز بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الإمارات، البرازيلي إريك جورجينس من العين، فيما توج بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس، عادل الحوسني من الشارقة.

أما جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، فقد ذهبت إلى المغربي سفيان رحيمي لاعب العين، ونال جائزة أفضل هدف، فابيو ليما لاعب الوصل.

وفاز العين، بجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، أما الجزيرة توج بجائزة دوري الجماهير.

ومنحت جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، إلى التوجولي لابا كودجو.

وذهبت جائزة هداف كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى البرتغالي ايلتون فليبي لاعب الوصل، كما فاز البرازيلي لويز جيريمي لاعب الوصل، بجائزة هداف دوري المحترفين تحت 21 سنة.

تشكيلة الأحلام في الدوري الإماراتي

وضمت تشكيلة فريق الأحلام في حراسة المرمى عادل الحوسني، وفي الدفاع لوكاس وبندر الأحبابي وإيريك.

وفي الوسط، تواجد حارب عبد الله وكارتابيا وفراس بالعربي وسفيان رحيمي، وفي الهجوم لابا كودجو وعلي مبخوت وفابيو دي ليما.

وتنافس النجوم على الجوائز، بعدما تم اختيارهم بناء على الإحصائيات المقدمة من قبل شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة في الخطوة الأولى، ثم عبر التصويت الذي استمر خلال الأيام الماضية.