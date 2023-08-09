إنيستا يكشف سبب اختياره اللعب في الدوري الإماراتي

أكد لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف نادي الإمارات أنه “متحمس للاستمرار بالاستمتاع بكرة القدم في الدوري الإماراتي”.

وقال إنييستا خلال مؤتمر صحفي أثناء تقديمه في مدينة رأس الخيمة الإماراتية: "إنه تحد جديد بالنسبة لي ولأسرتي، فصل جديد، تحدٍ جديد في حياتي. لدي كل الحماس الموجود في العالم، مثلما كنت في برشلونة أو كما كنت في اليابان. لدي حماس للاستمرار للاستمتاع بكرة القدم".

Advertisements

وأكد إنييستا صاحب الـ39 عاما أنه "سيفعل كل ما هو ممكن لمساعدة زملائه ونادي الإمارات على التطور".

ووقع إنييستا خلال تقديمه الذي حضره مع كل أسرته ووسط حضور جماهيري كبير، على عقد لمدة عام.

وبسؤاله عن سبب تفضيله نادي الإمارات عن الانتقال للسعودية أو اللحاق بزملائه ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي، قال إنه اقتنع أكثر بـ"مشروع" النادي"، ورغبة الفريق في ضمه لصفوفه.

إنييستا يتحدث عن فشل عودة ميسي لبرشلونة

تحدث أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، عن فشل عودة ليونيل ميسي، أسطورة البارسا، إلى النادي الكتالوني في الصيف الحالي.

وقال إنييستا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عودة ميسي إلى برشلونة كان من الممكن أن تكون شيئا جميلا، خاصة لما يعنيه ذلك، لكن في النهاية ينظر الجميع إلى أفضل خيارات لهم، وما يعتقدون أنه سيصبح جيدا".

وأضاف: “سيعيش ميسي هناك ”إنتر ميامي" تجربة مختلفة عما عاشه من قبل، إذا كان هذا ما يثير حماسته وما يريده، من المؤكد أنه سيؤدي جيدا كما فعل في جميع الأماكن التي لعب بها".

وواصل: "أعتقد أن المسار التصاعدي منذ وصول تشافي إلى الفريق إيجابي للغاية، أتمنى أن يستمروا في التقدم والثقة في أن يحدث ذلك أيضا مع اللاعبين الجدد الذين سينضمون".

وأتم: "رغم صغر سن بيدري، لكنه بالفعل مرجع وشخصية مهمة في الفريق، ومن المؤكد أنه سيواصل تطوره خلال هذا الوقت إنه في أفضل فريق لمواصلة النمو، وأنا مقتنع بأنه سيحقق موسما رائعا".