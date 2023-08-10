أخبار مصر اليوم.. بقوة 4 ريختر ويبعد 480 كم من شمال دمياط، تفاصيل زلزال اليوم.. والسكك الحديد تعلن "المحظورات" الممنوع نهائيًا حملها أثناء استقلال القطارات
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
السكك الحديد تعلن "المحظورات" الممنوع نهائيًا حملها أثناء استقلال القطارات
أطلقت السكك الحديدية حملة لضمان سلامة الركاب تضمنت قائمة بالمحظورات الممنوع نهائيًا حملها أثناء استقلال القطارات، حيث تمثل تهديدا مباشرا لسلامة الركاب.
طقس الغد، رياح مثيرة للرمال على هذه المدن
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد "أسوان، أبو سمبل".
هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟ الصحة ترد
متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة: متحور كورونا الجديد في أمريكا وأوروبا.
رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى
تنسيق الجامعات 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الإثنين القادم الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.
الصحة تكشف معدل إصابات الدرن بين النازحين إلى مصر
مرض الدرن، كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة وجود إصابات بالدرن لدى النازحين إلى مصر.
شروط الالتحاق بوظيفة مضيف جوي بشركة مصر للطيران
أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة مضيف / مضيفة جوية عن طريق التعاقد بالشروط الآتية:
بقوة 4 ريختر ويبعد 480 كم من شمال دمياط، تفاصيل زلزال اليوم
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية اليوم الخميس هزة أرضية علي بعد 480 كيلومترا شمال دمياط، كانت قوتها 4.76 درجة على مقياس ريختر على عمق 22 كم.
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