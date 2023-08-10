الصحة تكشف معدل إصابات الدرن بين النازحين إلى مصر

مرض الدرن، كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة وجود إصابات بالدرن لدى النازحين إلى مصر.



هل هناك انتشار لمرض الدرن؟

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": ما تم تداوله من مقطع صوتي حول انتشار مرض الدرن لدى النازحين إلى مصر لا أساس له من الصحة.



أماكن استقبال النازحين

وأضاف: “بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف هناك أماكن لاستقبال النازحين في المعابر وأماكن الدخول والحجر الصحي متوفر ولدينا عيادات لإجراء الكشوفات الطبية للنازحين”.



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مؤشرات الفحوصات الطبية للنازحين إلى مصر

ولفت: من خلال الفحص الدوري الذي نقوم به لجميع القادمين لمصر لا يوجد أي مؤشرات ولا دلائل لا من قريب أو من بعيد تدل على وجود أمراض وبائية مرتفعة المعدلات ما بين النازحين إلى مصر، ولكنها أمراض غير معدية مثل ارتفاع الضغط والسكر وأمراض القلب.



معدل إصابات الدرن بين النازحين إلى مصر

وأوضح: معدلات إصابات الدرن ما بين النازحين إلى مصر حوالي 8 حالات لكل 100 ألف وهي أقل من المعدلات المعتادة في الإقليم.

تفشي مرض الدرن في مصر

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول مقطع صوتي يزعم تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لتفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه بناءً على التعامل الصحي مع النازحين والذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم، وأن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، كما أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين، طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.

رصد الأمراض المعدية على مستوى العالم

وتابعت: نشدد على امتلاك وزارة الصحة والسكان، واحدًا من أقوى برامج ترصد الأمراض المعدية على مستوى العالم، بشهادة منظمة الصحة العالمية، ويتم ترصد جميع الحالات قبل دخولها إلى البلاد، وتحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات الأمراض الصدرية للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض.