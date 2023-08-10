هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟ الصحة ترد

متحور كورونا الجديد، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة: متحور كورونا الجديد في أمريكا وأوروبا.



هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: حتي هذه اللحظة لم نرصد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.

متابعة منظمة الصحة العالمية

وأضاف: نتابع مع منظمة الصحة العالمية تطورات ظهور متحور كورونا الجديد في أوروبا وأمريكا، ونحن علي دراية تامة بكافة التقارير الأمريكية والأوروبية بخصوص متحور كورونا الجديد.

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مشكلة متحور كورونا الجديد

ولفت إلي أن المتحور الجديد لكورونا اكثر انتشارا ولكنه اقل شدة من حيث الأعراض حال الإصابة.

سبع حالات إصابة بفيروس كوفيد في المملكة المتحدة

وذكرت صحيفة "المترو" البريطانية أن المملكة المتحدة شهدت ارتفاعًا في عدد حالات المصابين بمرض "كوفيد 19"، مؤخرًا، مع ارتفاع بالأعداد يقدر بنحو مئتي ألف في شهر يوليو.

وأشارت الصحيفة أن سلالة جديدة يُطلق عليها "إيريس"، هي إحدى العوامل المسببة للزيادة الأخيرة، حيث تُنسب إليها واحدة من كل سبع حالات إصابة بفيروس كوفيد في المملكة المتحدة.

ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة (Zoe Health) حول الأعراض لهذا المتغير، أظهرت النتائج أن الأعراض تشبه المتغيرات الأخرى، وتشمل: التهاب الحلق وسيلان الأنف وانسداد الأنف والعطس وسعال وصداع وخشونة في الصوت وآلام العضلات وانعدام حاسة الشم.

وأظهرت الدراسة أن الأعراض التقليدية مثل ضيق التنفس وفقدان الرائحة والحمى أصبحت الآن أقل شيوعًا، في حين يُعتقد أن هذا المتغير أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات السابقة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أكثر خطورة.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، يمثل عدد حالات المتغير الجديد ما نسبته 14.6% من جميع الحالات، كما أن منظمة الصحة العالمية (WHO) قد أضافته إلى قائمة متحورات فيروس كوفيد التي ترصدها.

ومع ذلك، أوضح خبراء الوكالة أنه لم تظهر أي علامات على كون المتحور "ايريس" أكثر خطورة من السلالات السابقة.

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