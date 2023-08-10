الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

طقس الغد، رياح مثيرة للرمال على هذه المدن

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد" أسوان، أبو سمبل".

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل صباحا،  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 11-8-2023 في مصر

حالة الطقس غدًا الجمعة 11 - 8 -2023 بالبحيرة


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

  

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طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية


وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.


ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

 

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة  ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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