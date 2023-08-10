الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بقوة 4 ريختر ويبعد 480 كم من شمال دمياط، تفاصيل زلزال اليوم

زلزال مصر، فيتو
زلزال مصر، فيتو

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية اليوم الخميس هزة أرضية علي بعد 480 كيلومتر شمال دمياط،  كانت قوتها  4.76 درجة على مقياس ريختر على عمق 22 كم.


وأكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه حدثت اليوم الخميس فى تمام الساعة الرابعة  مساء و16 دقيقة,45 ثانية.

 

 

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تفاصيل زلزال اليوم


وأوضح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية  والجيوفيزياقية، أن الهزة تقع فى خط طول 31.28 شرقا و35.71 شمالا، مؤكدا أنه ورد للمعهد شعور المواطنين بهذه الهزة ولم تحدث أى خسائر فى الممتلكات والأرواح

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ووجه الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، العديد من النصائح للمواطنين لمواجهة الزلازل وجاءت كالآتى:

1_ عدم استخدام المصعد الكهربائي تجنبا لأى أعطال

2_ فصل الكهرباء والغاز

3_ الالتزام بالهدوء وعدم الفزع

4_ عدم اللجوء إلى النوافذ والرفوف المتحركة وتمدد تحت كنبة أو طاولة كبيرة الحجم

5 _ الابتعاد عن الشاطئ تجنبا لأى موجات فيضانية وعدم الاقتراب منه قبل ١٢ ساعة

6_ للمتواجدين فى المدارس الخروج إلى الفضاء واستخدام مخرج الطوارئ


وتضمن الدليل الاسترشادي الذي أصدره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، الأماكن التى تتأثر فى مصر بالزلازل وأخطرهم منطقة شرق البحر المتوسط


والتى تؤثر على " مدن الساحل الشمالى، رشيد، الاسكندرية، دمياط" ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشهدت المنطقة زلزال ١٩٥٥ بقوة 6.8 ريختر وشعر به سكان مصر وأحدث دمارا محدودا فى مدن الإسكندرية والبحيرة والدلتا وأدى إلى مقتل ٢٢ شخصا.


وأما بخصوص منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس فيصل النشاط الزلزالى فيها إلى المتوسط وفوق المتوسط ويتسم بتكرارية عالية


وتؤثر الزلازل فى هذه المنطقة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظات القناة والقاهرة والدلتا وشهدت فى عام ١٩٩٥ زلزال بقوة ٧.٢ ريختر بخليج العقبة  وتأثر الأردن وفلسطين ومصر والسعودية وتسبب فى تدمير جزئي في بعض أرصفة ميناء نوبيع وأحد الفنادق وأحدث شروخا فى بعض المبانى والطرق وفى المناطق الجبلية المحيطة


ووفقا للدليل فإن منطقة دهشور التى تقع على بعد٣٥ كم  جنوب غرب القاهرة وتشمل بحيرة قارون والفيوم فإنها تشهد نشاط زلزالى متوسط، وشهدت فى عام ١٩٩٢ زلزال بقوة ٥.٨ ريختر شعر به سكان مصر بالكامل خلف ٣٧٠ قتيلا وأكثر من ٣ الاف مصاب

مكمن أبو زعبل بالخانكة

كذا منطقة مكمن أبو زعبل بالخانكة يحدث نشاط زلزالى متوسط ودون متوسط وتقع على بعد ٣٥ كم من شمال شرق القاهرة وشهدت زلزال ١٩٩٩ بقوة ٤.٨ ريختر،شعر به سكان القاهرة لم يحدث خسائر.


أما مكامن الزلازل بجنوب مصر، فهى الأقل نسبيا عن الشمال وتتأثر بها مجموعة من البؤر الزلازليةامتداد وادى النيل جنوبا وشهدت هذه المنطقة زلزال عام ١٩٨١ بمنطقة كلابشة بقوة ٥.٦ ريختر  شعر به سكان أسوان حتى أسيوط،ونتج عنه شقوق كبيرة فى صخور الضفةالغربية لبحيرة ناصر وانزلاقات أرضية فى صخور الضفة الشرقية  للبحيرة

 

 

 

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