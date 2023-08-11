جريمة على باب الجامع.. شاب ينهي حياة إمام مسجد بالوايلي بعد صلاة العصر.. وأهالي المجني عليه: عاوزين حقه (صور وفيديو)

أثناء خروج الشيخ موسى من المسجد بعد أداء فريضة العصر باغته "حازم، م" طعنا بالأسلحة البيضاء دون إبداء أي سبب لجريمته، وسط ذهول المصلين والمارة بالشارع.

المجني عليه

محرر فيتو مع أسرة المجني عليه

محرر فيتو مع أسرة المجني عليه

فيتو أجرت حوارا مع أسرة المجني عليه، للوقوف على ملابسات الواقعة، لكن الغريب أن الأسرة نفسها لم تعلم سببا أو مبررا لتلك الجريمة، حيث أكدوا أن المتهم "حازم" والمجني عليه لم يشاهدوهم من قبل مع بعضهما.

"جوزي خرج من المطعم اللي شغال فيه واستأذن من صاحبه علشان يؤم الناس في صلاة العصر، وبعد ما خلص وهو خارج من المسجد على السلم ضربه بالمطواة في ظهره، وهو بيلف علشان يشوف مين قاله ده أنا" هكذا قالت شيماء زوجة المجني عليه.

Advertisements

وأضافت أن المتهم قام بطعن زوجها أكثر من ٦ طعنات في الصدر والظهر والرقبة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتابعت زوجة المجني عليه أن المتهم أثناء التحقيقات، أكد أن زوجها قام بمعاكسة شقيقته، فقامت النيابة باستدعائها، والتي نفت هي وشقيقها الآخر رواية المتهم، مشيرة إلى أن رئيس النيابة واجه المتهم بكلام شقيقته في هذه المرة لكنه نفى ارتباطه في أي علاقة مع المجني عليه.

وبجانبها قالت صفاء شقيقة الشيخ موسى المجني عليه، إنه قبل وفاته بساعة قام بالاتصال بها وأوصاه بالصلاة وقال لها "صلي قبل أن يصلى عليكِ".

وأضافت "صفاء" أن المجني عليه ترك وراءه كوم لحم على حد وصفها، من بينهم ابنته وبنتها المطلقة والذي كان يعمل لإعانتها هي وأمها وأشقائها الأطفال.

مقتل إمام مسجد على يد عاطل

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الوايلي، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما أمام مسجد بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أمام مسجد وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).