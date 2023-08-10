تسليم رأس بازوم، جنرالات النيجر يهددون إيكواس برد قاس (فيديو)

هدد المجلس العسكري فى النيجر، بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، داخل مقر احتجازه كرهينة فى حال إقدام مجموعة إيكواس، على التدخل العسكري فى البلاد لإعادته إلى منصبه.

قادة المجلس العسكري فى النيجر يهددون بقتل بازوم

وكشف مسؤولان غربيان لوكالة " أسوشيتد برس"، أن المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، إذا تدخلت الدول المجاورة إكواس / إيكواس عسكريًا.

وقال المسؤولان: إن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا لدبلوماسية أمريكية كبيرة إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم، حال تدخلت دول المنطقة إيكواس، عسكريا لإعادته إلى السلطة.

Advertisements

محمد بازوم، فيتو

ووفق التصريحات، فإن ممثلين عن المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب، أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، خلال زيارتها إلى النيج ر هذا الأسبوع، بأنهم سوف يقتلون محمد بازوم.

وأكد مسئول أمريكى تلك الرواية التى نقلتها " أسوشيتد برس"، متحدثًا أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

قمة إيكواس تتوعد النيجر بكافة الخيارات

وقال الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس / إيكواس، اليوم الخميس، في ختام قمة لبحث الانقلاب في النيجر: إن المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير لإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح.

وقالت مجموعة إكواس، في البيان الختامي للقمة، الخميس، إنها أمرت بوضع قواتها الاحتياطية في حالة تأهب، ردًا على الانقلاب الذي وقع في النيجر.

وعقدت قمة إكواس التي استضافتها نيجيريا، اليوم، لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

الاجتماع الذي تضمن محادثات مغلقة عقد بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب لحكومة جديدة، الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها.

فشل محاولة إعادة محمد بازوم إلى حكم النيجر

و انقلاب 26 يوليو الذي حدث فى النيجر، أحدث صدمة في المنطقة، ويرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.

اقرأ أيضا:

وشدد قادة إيكواس، وفق بيان صدر عن القمة التى عقدت بالعاصمة النيجيرية "أبوجا"، على دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيا.

وأدان بيان إكواس / إيكواس، "الانقلاب والاعتقال للرئيس محمد بازوم". وأوضح أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن النيجر بما في ذلك استخدام القوة خيارا أخيرا"، مع الدعوة إلى "تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور".

وأكد بيان إكواس، أن المجموعة ستفرض إجراءات منها إغلاق الحدود وتجميد أصول ضد من يعرقلون استعادة النظام الدستوري بالنيجر"، داعين الاتحاد الأفريقي إلى تأييد جميع قرارات المجموعة بشأن النيجر.

وتعمل إيكواس التي تضم 15 دولة، من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها 4 من الدول الأعضاء فيها منذ 3 سنوات.