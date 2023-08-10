الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تسليم رأس بازوم، جنرالات النيجر يهددون إيكواس برد قاس (فيديو)

قادة النيجر، فيتو
قادة النيجر، فيتو

هدد المجلس العسكري فى النيجر، بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، داخل مقر احتجازه كرهينة فى حال إقدام مجموعة إيكواس، على التدخل العسكري فى البلاد لإعادته إلى منصبه.

قادة المجلس العسكري فى النيجر يهددون بقتل بازوم

وكشف مسؤولان غربيان لوكالة " أسوشيتد برس"، أن المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، إذا تدخلت الدول المجاورة إكواس / إيكواس عسكريًا.

 

وقال المسؤولان: إن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا لدبلوماسية أمريكية كبيرة إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم، حال تدخلت دول المنطقة إيكواس، عسكريا لإعادته إلى السلطة.

Advertisements

محمد بازوم، فيتو

ووفق التصريحات، فإن ممثلين عن المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب، أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، خلال زيارتها إلى النيج ر هذا الأسبوع، بأنهم سوف يقتلون محمد بازوم.

 

وأكد مسئول أمريكى تلك الرواية التى نقلتها " أسوشيتد برس"، متحدثًا أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

قمة إيكواس تتوعد النيجر بكافة الخيارات 

وقال الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس / إيكواس، اليوم الخميس، في ختام قمة لبحث الانقلاب في النيجر: إن المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير لإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح.

وقالت مجموعة إكواس، في البيان الختامي للقمة، الخميس، إنها أمرت بوضع قواتها الاحتياطية في حالة تأهب، ردًا على الانقلاب الذي وقع في النيجر.

 

وعقدت قمة إكواس التي استضافتها نيجيريا، اليوم، لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

 

الاجتماع الذي تضمن محادثات مغلقة عقد بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب لحكومة جديدة، الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها.

فشل محاولة إعادة محمد بازوم إلى حكم النيجر

و انقلاب 26 يوليو الذي حدث فى النيجر، أحدث صدمة في المنطقة، ويرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.

اقرأ أيضا:

ضمت 21 وزيرًا، المجلس العسكري في النيجر يعلن عن حكومة جديدة

وشدد قادة إيكواس، وفق بيان صدر عن القمة التى عقدت بالعاصمة النيجيرية "أبوجا"، على دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيا.

 

وأدان بيان إكواس / إيكواس، "الانقلاب والاعتقال للرئيس محمد بازوم". وأوضح أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن النيجر بما في ذلك استخدام القوة خيارا أخيرا"، مع الدعوة إلى "تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور".

 

وأكد بيان إكواس، أن المجموعة ستفرض إجراءات منها إغلاق الحدود وتجميد أصول ضد من يعرقلون استعادة النظام الدستوري بالنيجر"، داعين الاتحاد الأفريقي إلى تأييد جميع قرارات المجموعة بشأن النيجر.

 

وتعمل إيكواس التي تضم 15 دولة، من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها 4 من الدول الأعضاء فيها منذ 3 سنوات.

رئيس نيجيريا يدعو قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الحكومة المنتخبة

بيان عاجل من الأمم المتحدة بسبب النيجر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيجر إيكواس إكواس رئيس النيجر محمد بازوم المجلس العسكري في النيجر

مواد متعلقة

سيناريوهات اجتماع رؤساء الإيكواس لبحث أوضاع النيجر

الاتحاد الأوروبي يجهز لفرض عقوبات على النيجر

تركيا تجلي العشرات من رعاياها العالقين في النيجر (فيديو)

انقلاب النيجر، خبير استراتيجى: الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك حلولا لأزمة النيجر

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

أربعة سجناء مقابل 6 مليارات دولار، تفاصيل اتفاق أمريكا وإيران بعد إعلانه رسميا

شعبة الدخان: جشع التجار وتسابقهم على تخزين السجائر سبب الأزمة وننتظر الحلول خلال أيام

بالأرقام، تفاصيل زيادة أسعار الفائدة على الودائع في بنكي مصر والأهلي

تسليم رأس بازوم، جنرالات النيجر يهددون إيكواس برد قاس (فيديو)

كرة اليد، مصر تواجه الدنمارك في نصف نهائي مونديال الناشئين

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد الأخذ بالأسباب، 10 أدعية لقضاء حوائج العباد

تفسير رؤية الصلاة على السطح في المنام وعلاقته بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة

كيف تكون مودة آل بيت النبي بالشكل الصحيح؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية