بيان عاجل من الأمم المتحدة بسبب النيجر

قال متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان عاجل، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء "الظروف المعيشية المؤسفة" لرئيس النيجر محمد بازوم وأسرته في الاحتجاز التعسفي.

انقلاب النيجر

وتابع المتحدث أن "الأمين العام يجدد التعبير عن قلقه بشأن صحة وسلامة الرئيس وأسرته ويدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فورا ومن دون شروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة".

وكان رئيس المجلس العسكري "المجلس الوطني لحماية الوطن" المنقلب في النيجر، عبد الرحمن تشياني، وقع على مرسوم بتشكيل حكومة انتقالية جديدة.

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صحة رئيس النيجر

وضمت الحكومة 21 وزيرا من شخصيات مدنية وعسكرية، بينهم اثنان 2 وزراء دولة ووزير منتدب، برئاسة رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، بحسب موقع أكتو نيجر.

تشكيل حكومة انتقالية فى النيجر

وأصبح الفريق ساليفو مودي، وزير دولة ووزير الدفاع الوطني والعميد محمد تومبا وزيرا للدولة ووزيرا للداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم.

وعلى الجانب الأخر هزت صورة مسربة لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

محمد بازوم رئيس النيجر

والصورة سربها رئيس النيجر المعزول محمد بازوم مؤخرا توضح ظروف اعتقاله، وتبين وضعه المعيشي القاسي مع عائلته.

وبلغ ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي قال إنه "قلق جدا" بشأن ظروف اعتقال بازوم، داعيا القادة العسكريين إلى الإفراج عنه.

ظروف معيشية بائسة

واستنكر “جوتيريش” بشدة "الظروف المعيشية البائسة التي يقال إن الرئيس بازوم يعيش في ظلها مع عائلته"، وذلك ضمن بيان صادر عن الأمم المتحدة في هذا الشأن.