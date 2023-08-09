قادة الانقلاب بالنيجر يتهمون فرنسا بانتهاك المجال الجوي



اتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا اليوم الأربعاء بانتهاك المجال الجوي للبلاد ومهاجمة معسكر للجيش وتحرير "إرهابيين" في إطار خطة أشمل لزعزعة الاستقرار في النيجر، وهي اتهامات سرعان ما نفتها باريس.

التحرك العسكري ضد قادة الإنقلاب في النيجر



ويأتي البيان المصور من ضابط الجيش أمادو عبد الرحمن، وهو بيان لم يقدم فيه أدلة، في وقت يشهد توترا متزايدا إذ من المقرر أن يبحث رؤساء دول غرب أفريقيا خيارات تشمل التحرك العسكري ضد المجلس العسكري في قمة غد الخميس.

وقال عبد الرحمن في البيان "ما نشهده هو خطة لزعزعة استقرار البلاد"، متهما فرنسا بالسعي إلى تقويض مصداقية المجلس العسكري لدى الناس وإنشاء حالة من انعدام الأمن.

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية الاتهامات قائلة إن تحركات الطائرة جزء من اتفاق سابق مع قوات النيجر وإن قواتها المتمركزة في النيجر موجودة هناك بطلب من السلطات الشرعية.

وأضافت الوزارة في بيانها ردا على اتهامات المجلس العسكري "لم يُنفذ أي هجوم على معسكر في النيجر".

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انتهاك المجال الجوي للنيجر



وليست تلك هي المرة الأولى التي يتهم فيها قادة الانقلاب في النيجر فرنسا بانتهاك مجال البلاد الجوي.

في الوقت نفسه قال مصدر بحكومة نيجيريا إن المجلس العسكري بالنيجر التقى بمبعوثين اثنين للرئيس النيجيري الذي يرأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بولا تينوبو في عاصمة النيجر نيامي اليوم الأربعاء.

ووجه الحزب المنتمي إليه محمد بازوم رئيس النيجر اتهامات إلى المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في 26 يوليو، بإبقاء الرئيس وأسرته في ظروف احتجاز "قاسية" و"غير إنسانية" في القصر الرئاسي.

من ناحيتها أعربت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقها على صحة رئيس النيجر، محمد بازوم، بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هاتفيا.



قلق أمريكي على صحة رئيس النيجر محمد بازوم



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته الشخصية وسلامة عائلته".

كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثات هاتفية مع رئيس النيجر، محمد بازوم، دعا في أعقابها المجلس العسكري إلى إطلاق سراحه هو وعائلته.



تحذيرات أمريكية لقادة الإنقلاب في النيجر





وحذر بلينكن قادة الإنقلاب في النيجر من مجموعة فاجنر الروسية، مشيرا إلى أنها تستغل عدم الاستقرار في النيجر، وتخاطر بترك الموت والدمار والاستغلال في أعقابها.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بينما كانت دبلوماسيته البارزة، فيكتوريا نولاند، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية، تختتم المحادثات مع المجلس العسكري للدولة الواقعة غرب أفريقيا دون رؤية زعيمها أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.



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