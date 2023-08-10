رئيس نيجيريا يدعو قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الحكومة المنتخبة

دعا رئيس نيجيريا قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الحكومة المنتخبة، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وأضاف رئيس نيجيريا: ندعم رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ونندد بالانقلاب العسكري، كما دعا إلى مفاوضات مع قادة الانقلاب في النيجر سعيا لإعادة النظام الديمقراطي.



وأعلن المجلس العسكري في النيجر، عبر التلفزيون الرسمي الخميس، تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرا.

1. رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية: الأمين زين علي مهمان

2. وزير الدولة وزير الدفاع الوطني: الجنرال ساليفو مودي

3. وزير الدولة ووزير الداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم: العميد محمد تومبا

4. وزير الشباب والرياضة: العقيد الرائد عبد الرحمن أمادو

5. وزير الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج: بكاري يو سنغاري

6. وزير الصحة العامة والسكان والأعمال الاجتماعية: الطبيب العقيد الرائد جربا حكيمي

7. الوزير مدير مكتب رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن: الدكتور سومانا بوبكر

8. وزير الزراعة والثروة الحيوانية: محمد الحاج عثمان

9. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار التكنولوجي: الأستاذ محمدو سيدو

10. وزير التربية الوطنية ومحو الأمية والتعليم المهني والنهوض باللغات الوطنية: إليزابيث شريف

11. وزير النقل والتجهيز: العقيد ساليسو مهمان ساليسو

12. وزير المياه والصرف الصحي والبيئة: العقيد ميزاما عبد الله

13. وزير العدل وحقوق الإنسان حافظ الأختام: علي داودا

14. وزيرة الخدمة العامة والعمل والتشغيل: عيشة عبد الله توندي

15. وزير التخطيط العمراني والإسكان: ساليسو طاهيرو أمادو

16. وزيرة العمل الإنساني وإدارة الكوارث: عيسى لاوان وانداراما.

17. وزير البترول والمناجم والطاقة: محمد مصطفى باركي

18 - وزير الحرف والسياحة: مدام غيشين اغيشاتا عطا

19. وزير الاتصال والبريد والاقتصاد الرقمي: سيدي محمد غاليو

20. وزير التجارة والصناعة: سيدو أسمان

21- الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالمالية: موموني بوبكر سعيدو

ويعقد زعماء دول غرب أفريقيا، اليوم الخميس، قمة في أبوجا عاصمة نيجيريا، للاتفاق على خطة عمل فيما يتعلق بملف النيجر، بعد رفض قادة الانقلاب هناك التنحي رغم تهديد التكتل باحتمال استخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

ويرفض المجلس العسكري، الذي أصاب المنطقة بصدمة حين استولى على السلطة في الـ26 من يوليو المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس، حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.

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وقد تتحول القمة التي تعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا إلى لحظة حاسمة في الأزمة، إذ من المتوقع أن يتفق زعماء المجموعة على الخطوات التالية التي قد تشمل التدخل العسكري، وهو أمر قال مسؤول في الإيكواس إنه "سيكون الملاذ الأخير".

والتقى مبعوثون للرئيس النيجيري ورئيس الإيكواس بولا تينوبو بقادة الانقلاب في العاصمة نيامي أمس الأربعاء، ما أعطى بصيصًا من الأمل بشأن إجراء حوار بعد أن لاقت بعثات سابقة رفضًا قاطعًا.

ومن شأن أي تصعيد أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم، حيث أدى تمرد جماعات متشددة مستمر منذ فترة طويلة إلى نزوح الملايين وتفاقم أزمة الجوع.

وتسببت خلافات بشأن السياسات الداخلية في تنفيذ الانقلاب الذي تطوَّر فيما بعد لتتدخل فيه أطراف دولية، إذ تضغط الإيكواس والأمم المتحدة ودول غربية على المجلس العسكري للتنحي، بينما تعهدت حكومتان عسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالدفاع عنه.