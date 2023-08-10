ضمت 21 وزيرًا، المجلس العسكري في النيجر يعلن عن حكومة جديدة

أعلن المجلس العسكري في النيجر عبر التلفزيون الرسمي، قائمة تضم 21 شخصا، قال إنهم سيصبحون وزراء في الحكومة الجديدة، التي ستخلف حكومة الرئيس المطاح به محمد بازوم.

وبحسب وسائل إعلام في النيجر، احتفظ رئيس الوزراء المعين محمد لمين زيني، بمنصب وزير الاقتصاد والمالية في التشكيل الوزاري الجديد.

واستولى المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني على السلطة في النيجر في أواخر الشهر الماضي.

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