الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الأزمة في النيجر، مجموعة الإيكواس تمهد للتدخل العسكري بالدعوة لتفعيل القوة الاحتياطية

قمة الإيكواس، فيتو
قمة الإيكواس، فيتو

دعت مجموعة إيكواس، في القمة الأخيرة التي عقدتها اليوم الخميس، إلى تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور.


بيان قمة مجموعة الإيكواس 


وقالت مجموعة إيكواس في البيان الصادر عنها:" ندعو الاتحاد الأفريقي لدعم كل القرارات التي اتخذناها بشأن النيجر"، مضيفة:"أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع النيجر بما فيها التدخل العسكري".


وأضافت الإيكواس في بيانها نريد أن نحل الأزمة في النيجر بشكل سلمي وكل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع النيجر بما فيها التدخل العسكري.


وفي  وقت سابق من اليوم الخميس، قال رئيس مجموعة إيكواس، سنقوم بتحديد آلية مستدامة لإعادة الاستقرار إلى النيجر مضيفًا: التزامنا لا يتزعزع لإعادة الديمقراطية إلى النيجر.


وتابع:"الحل السياسي في النيجر مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة ككل..و سنعمل على إيجاد حل للأزمة في النيجر لضمان أمن القارة بكاملها".

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وعقد  زعماء دول غرب أفريقيا، اليوم الخميس، قمة في أبوجا عاصمة نيجيريا، للاتفاق على خطة عمل فيما يتعلق بملف النيجر، بعد رفض قادة الانقلاب هناك التنحي رغم تهديد التكتل باحتمال استخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.


ورفض  المجلس العسكري، الذي أصاب المنطقة بصدمة حين استولى على السلطة في الـ26 من يوليو المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس، حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.


وقد تتحول القمة التي تعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا إلى لحظة حاسمة في الأزمة، إذ من المتوقع أن يتفق زعماء المجموعة على الخطوات التالية التي قد تشمل التدخل العسكري، وهو أمر قال مسؤول في الإيكواس إنه "سيكون الملاذ الأخير".

 

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