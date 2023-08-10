الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة رجل و3 سيدات في مشاجرة بالبحيرة

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أصيب شخص و3 سيدات في مشاجرة بمحافظة البحيرة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، ملابسات تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يزعم بتعرضه للضرب من قِبل بعض الأشخاص بالبحيرة.. وضبط مرتكبي الواقعة.


تابعت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخص مصاب بجروح بالرأس ويزعم بقيام جيرانه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

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الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا في مشاجرة بأوسيم

القبض على طرفي مشاجرة في أوسيم

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها طرف أول: (شخص ووالدته) طرف ثان: (إحدى السيدات وزوجة نجلها) جميعهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم ويقيمون بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما اتهم الطرف الأول (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" من أهلية الطرف الثاني) بالتعدي عليهما بالضرب لذات الخلافات، وقد أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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قسم شرطة كفر الدوار قطاع الأمن العام كفر الدوار محافظة البحيرة مديرية أمن البحيرة

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