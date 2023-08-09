الأربعاء 09 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد الزعتر، لعلاج حب الشباب ومشاكل الجهاز الهضمي والتنفسي

فوائد الزعتر للصحة،
فوائد الزعتر للصحة، فيتو


فوائد الزعتر، عديدة وهامة للصحة، وعلى الرغم من أن الزعتر من أساسيات الأعشاب التي تستخدمها ستات البيوت في معظم الأكلات، إلا أن الكثيرين لا يدركون فوائد الزعتر للصحة، والتي ترجع إلى ما يحتويه الزعتر من مضادات اكسدة قوية، تجعله مكافحا للعديد من المشاكل الصحية.

 

فوائد الزعتر 

 

أشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الزعتر من الأعشاب التي لها فوائد صحية مذهلة، والتي يجب الاستفادة منها، واستخدامها، سواء بإضافتها إلى مختلف الأطعمة، أو بتناوله كمشروب دافيء.

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فوائد الزعتر

لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي
يقلل الزعتر من الغازات الزائدة وانتفاخ البطن ويحسن من صحة الجهاز الهضمي، ويخلصه من مختلف مشاكله.
فإن كنت تعاني اي آلام معوية أو مغص، او عسر هضم، أو انتفاخ، فالعلاج في تناول كوب دافيء من أوراق الزعتر المغلية

يمكن أن تساعد زيوت الزعتر المتطايرة في تخفيف التقلصات المعوية.
له خصائص مضادة للأكسدة: الزعتر يحتوي على أعلى محتوى مضاد للأكسدة من أي عشب.

 

حب الشباب
الزعتر مضاد للبكتيريا والجراثيم، ولذلك هو من أفضل الحلول لعلاج حب الشباب.
يمكنك نقع الزعتر في الكحول لعدة ايام، واستخدامه كمحلول لعلاج حب الشباب. كما أنه يقلل من ظهور البثور.

 

علاج الأمراض المزمنة
من فوائد الزعتر، أنه يخفض معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ لمن يعانوا من ارتفاع ضغط الدم، كما أن تناوله بانتظام يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

 

لعلاج الكحة
من فوائد الزعتر، التي توارثناها عبر الأجيال، أنه يعالج الكحة بشكل سريع وفعال، فيعد مشروب اوراق الزعتر من أقوى علاجات الكحة، والتهاب الحلق، وأعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد بشكل عام.

 

الحماية من الأورام السرطانية
أكدت الدراسات، أن مستخلصات الزعتر تحمي الجسم من سرطان القولون، وكذلك يؤثر الزعتر البري على نشاط سرطان الثدي، وله تأثير قوي في القضاء على خلاياه.

 

تحسين الدورة الدموية
يحتوي الزعتر على نسبة عالية من الحديد، مما يجعله الأفضل في تحسين الدورة الدموية، لأنه يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، وبالتالي يعالج أيضًا فقر الدم والانيميا.

 

يحمي القلب
من فوائد الزعتر، أنه مفيد القلب؛ لما يحتوي عليه من مضادات الأكسدة  والفيتامينات والمعادن، وبشكل خاص البوتاسيوم والمنجنيز، اللذان لهما تأثير على الأوعية الدموية وتوسيعها، وكذلك خفض ضغط الدم، مما يحمي شرايين القلب من الضيق، وبالتالي يحميه من النوبات القلبية وأمراض القلب التاجية.

 

تعزيز صحة العظام
يساعد الزعتر على تعزيز صحة العظام؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين K والحديد والكالسيوم والمنجنيز، فكلها عناصر تعمل على تعزيز تكوين العظام وتقليل خطر الإصابة باضطرابات العظام.

 

يعزز جهاز المناعة
يحتوي الزعتر على نسبة عالية من فيتامين سي، مما يجعله معززًا طبيعيًا لجهاز المناعة، كما أنه يساعد على تكوين خلايا الدم البيضاء، والتي تعمل دعم جهاز المناعة.

 

يدعم الكولاجين بالجلد
احتواء الزعتر على فيتامين ج؛ تجعله يدعم نسبة الكولاجين بالجسم، الذي بدوره يساعد على تكوين وإصلاح الخلايا والعضلات والأنسجة والأوعية الدموية.

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فوائد الزعتر فوائد الزعتر المغلي فوائد الزعتر لضغط الدم فوائد الزعتر للجهاز المناعي فوائد الزعتر للقلب

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