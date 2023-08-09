فوائد المانجو، أكثري من تقديمها لأسرتك لأهميتها

فوائد المانجو، المانجو فاكهة موسمية لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، لمذاقها المميز بأنواعها المختلفة التى يعشقها الكبار والصغار.

وفوائد المانجو، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، فهى منجم من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تدفعنا لتناولها طوال فصل الصيف.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المانجو من الفاكهة الصيفية الشهيرة وعشاقها ينتظرون انتشارها في الأسواق كل عام، لمذاقها المميز الذى لا يقاوم.

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القيمة الغذائية الموجودة في المانجو

وأضافت منى، أن المانجو لها قيمة غذائية عالية فهى تحتوى على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وأ، بالإضافة إلى الألياف الغذائية المهمة، ما يجعل تناولها ضرورى لصحة الكبار والصغار.

تناولى المانجو بحذر لمخاطرها

وتابعت، أنه على الرغم من أهمية المانجو للصحة، إلا أنها تحتوى على الأملاح واوكسالات الكالسيوم ما يجعلها سبب فى تكوين حصوات الكلى واحتباس السوائل بالجسم بسبب الأملاح الموجودة بها وبالتالى ترفع ضغط الدم، لذا يجب تناولها بحذر شديد خاصة لمرضى الكلى والضغط المرتفع.

نصائح يجب اتباعها عند تناول المانجو

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن ليس معنى ذلك عدم تناول المانجو، بل يجب تناولها لفوائدها العظيمة وللمرضى يكفى واحدة فى الأسبوع مع الإكثار من شرب الماء بعدها وعدم تناول أملاح نهائيا فى اليوم الذى يتم تناول المانجو خلاله، مع تناول الأدوية الخاصة بانتظام، وفى حالة الريجيم يحب حسابها ضمن السعرات الحرارية اليومية لتجنب زيادة الوزن لأنها تحتوى على السكريات والسعرات الحرارية العالية.

فوائد المانجو

وأكدت استشارى التغذية العلاجية، على أهمية المانجو، وقالت من فوائد المانجو:

تساعد الجسم فى مقاومة تكون الخلايا السرطانية الناتجة عن الشوارد الحرة، فمضادات الأكسدة الموجودة بالمانجو تقضى على هذه الشوارد.

تقوى المناعة لاحتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.

تساعد الرياضيين فى تقوية العضلات وتجنبهم الشد العضلي أثناء التمرين لإحتوائها على البوتاسيوم.

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على البوتاسيوم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

تساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وكذلك فيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تنظم عملية الهضم لاحتوائها على الألياف الغذائية التى تنظف القولون وتطرد السموم من الجسم وتمنع الإمساك.

تعزز من نضارة البشرة وتقلل فرص ظهور التجاعيد لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة.

تقوى النظر لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.