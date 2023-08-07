الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد البطاطا المشوية، تحمي من السرطان وتقوي المناعة والنظر

فوائد البطاطا المشوية،
فوائد البطاطا المشوية، فيتو

فوائد البطاطا المشوية، البطاطا المشوية من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التي تباع في الشوارع والميادين ويعشقها الكبار والصغار.

وفوائد البطاطا المشوية، عديدة فهي منجم للعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح الخبراء بتناولها كثيرا.

القيمة الغذائية الموجودة في البطاطا

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البطاطا من الخضروات التي لها قيمة غذائية عالية، فهى تحتوى على المعادن والفيتامينات المهمة للجسم، مثل الحديد والمنجنيز والنحاس وفيتامينات B6,C,D,B2،A,E هذا غير حمض الفوليك والالياف والبيتا كاروتين.

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فوائد البطاطا المشوية 

وأضاف السيد، أن البطاطا فوائد عديدة، ومن فوائد البطاطا المشوية:-

  • تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تحافظ على مستوى الأنسولين بالدم وتساعد فى ضبط مستوى السكر بالدم.
  • تساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • تحتوى على حمص الفوليك الذى يعتبر مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يساعد على نمو الجنين بشكل صحى ويحمى من تشوهات الأجنة.
  • تعزز صحة العين والبصر وتقوى النظر لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين A.
  • قليلة السعرات الحرارية وتمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى تساعد فى إنقاص الوزن.
  • تحتوى على أنواع قوية من مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين وغيره ما يساعد فى الحماية من أمراض السرطان خاصة سرطان الرئة.
  • تنظم عملية الهضم لاحتوائها على الألياف التى تنظف القولون وتساعد فى طرد السموم من الجسم.
  • تحتوى على جرعات عالية من فيتامين سي وبالتالى تقوى المناعة وتحمى الجسم من الأمراض المعدية وكذلك أمراض السرطان.
فوائد البطاطا المشوية، فيتو
  • تحتوي البطاطا على فيتامين B6 المفيد للقلب، وتناول البطاطا يقلل من الحمض الأميني الكيميائي مما يمنع النوبات القلبية.
  • تعمل البطاطا على مكافحة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.
  • تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • تساعد الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء.
  • مصدر غني بالنشويات المقاومة، التي تمتاز بأنها لا تتحطم، وإنما يمتصها الجسم بالكامل عبر استخدامها كطعام للبكتيريا النافعة فور وصولها إلى الأمعاء الغليظة، ويرتبط هذا النوع من النشويات بالعديد من الفوائد الصحية، مثل، تقليل حساسية الإنسولين، وتحسين مستويات سكر الدم،
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البطاطا المشوية فوائد البطاطا المشوية القيمة الغذائية الموجودة في البطاطا الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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