الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

استدعاء ضحايا عاطل متهم بالنصب عليهم في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة السلام باستدعاء ضحايا عاطل قام بالنصب والاحتيال عليهم وتزوير المحررات الرسمية لمواجهتهم بالمتهم.  

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص "سبق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير" - مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذًا من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).

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وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

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