عبد العال: أوسوريو ليس صاحب كلمة في الزمالك

الزمالك، أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ليس صاحب كلمة في الأمور الفنية داخل الفريق الأول بالقلعة البيضاء.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن":" من وجهة نظري أن أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لن يكون له دور في رحيل محمود عبدالرازق شيكابالا أو بقائه مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة خاصة مع وجود بند في عقده يفيد برحيله بنهاية الموسم الجاري".

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وتابع:"لو صدر قرار في نادي الزمالك برحيل شيكابالا سيكون قرار من مجلس إدارة نادي الزمالك وليس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض".

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق متمسك باستمرار محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال المصدر أن أوسوريو يرفض فكرة رحيل "شيكابالا" عن الفريق ويتمسك باستمراره في الموسم المقبل ويعتبره من الأعمدة الأساسية في الفريق.

وعقد المستشار مرتضى منصور جلسة مع المدرب في منزله ووجه رسالة طمأنينة للمدرب بأنه سيتم صرف مستحقاته خلال 24 ساعة وأنه مستمر مع الزمالك

وقال مرتضى منصور لأوسوريو في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على يوتيوب: “نادي الزمالك كيان كبير في وجود مرتضى منصور أو عدم وجوده ويمتلك أموالًا كثيرة”.

مرتضي منصور وأوسوريو

وأضاف مرتضى منصور في جلسته مع أوسوريو: هناك مدربون فقط اشتكوا الزمالك، الأول كان باتشيكو ولم أكن أنا موجودًا، والثاني هو جروس وفي آخر يوم في عقده جهزت له شيك بباقي مستحقاته واحتفال كبير وجبت له تورتة لكنه رفض الحضور وذهب للعب كرة القدم.

وأشار إلى أن وكيل أعمال جروس اعترف بذلك والغريب أن جروس اشتكى نادي الزمالك بعدها ولكن قمنا بالتسوية مع جروس ودفعت آخر جزء له الشهر الماضي.

وتابع حديثه: “فيريرا كان له مستحقات متأخرة ووضعتها في حسابه وذلك في ولايته الأولى ثم ترك النادي وذهب لتدريب السد القطري وعاد العام الماضي ووجد مستحقاته المتأخرة في حسابه”.

وأضاف: “الزمالك لديه العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية مثل حمدي النقاز الذي هرب من نادي الزمالك ولكننا كسبنا قضيته”.

وتابع: "اتفقنا مع أشيمبونج على تسوية مستحقاته وهناك فيديو وهو يشكر نادي الزمالك ولكن عند رحيلنا وتسلم لجنة نادي الزمالك لم ترسل اللجنة الفيديو لفيفا ولذلك تم الحكم علينا.

وتابع:" دفعت أول وثاني قسط لأشيمبونج ولكن ممدوح عباس حجز على أرصدة النادي ولذلك لم ندفع القسط الثالث وتم الحكم ضد نادي الزمالك لصالح اللاعب.