بيان ناري من الأندية بعد إعلان الجبلاية نظام دوري المحترفين

اتحاد الكرة، أصدرت أندية الدوري المحترفين بيانًا جديدًا للرد على إعلان إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وأكدت الأندية أن اتحاد الكرة يومًا بعد يوم يسيء لنفسه ويبرهن جهله باللوائح وعليه أن ينفذ المادة 33 بإقامة جمعية عمومية للاتحاد.

وتابع البيان: أن بيان اتحاد الكرة أظهر جهله في التحديث عن نسب الأندية وهو ما يخالف نص المادة 60 دون أن يعلم أن التسويق والدعاية وإبرام الصفقات هي من عمل رابطة أندية القسم الثاني.

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وشدد البيان: لن نصمت ونسكت على استمرار ارتكاب المخالفات وترديد الأكاذيب وتضارب القرارات والترضيات.

وأكدت الأندية أنها ستصعد الأمر للفيفا من أجل القضاء على عناد اتحاد الكرة واصبحت الحقيقة مكشوفة ومفضوحة.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وجاء في اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة وأرسل نسخة منها لجميع أندية القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية، تمسك مجلس الجبلاية بتطبيق دوري المحترفين المكون من (20 ناديا) في الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024 على الرغم من اعتراض أغلب الأندية، بما فيها أندية دوري المحترفين نفسها.

كما جاء في اللائحة تمسك مجلس الجبلاية بإقامة دوري المحترفين من دور واحد، رغم رفض جميع الأندية المشاركة في دوري المحترفين في الموسم المقبل، ومطالبتها بإقامة البطولة من دورين إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.

إقامة دوري المحترفين من دور واحد، فيتو

أمام المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني (القسم الثاني ب)، فتقام من 56 فريقًا مقسمة على ثلاث مجموعات كل مجموعة منها مقسمة إلى قسمين.

وجاء في اللائحة التي أعلنها اتحاد الكرة، إقامة دوري القسم الثاني من مجموعتين:

المجموعة الأولى: ستضم 20 ناديًا (دوري المحترفين) أو ما يعرف بالقسم الثاني أ، وهي البطولة التي استحدثها مجلس الجبلاية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

المجموعة الثانية: ٥٦ فريق مقسمة إلى 3 مجموعات، وكل مجموعة منها مقسمة إلى قسمين.



نظام الصعود في المجموعة الأولى “القسم الثاني أ”



يتكون دوري المحترفين من٢٠ فريقًا، ويقام من دور واحد، ثم تلعب الأندية أصحاب المراكز العشر الأولى دوري من دور واحد لتحديد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز، أما الفرق من المركز لتحديد الفرق الهابطة لدوري القسم الثاني ب، وبالتالي فإن كل فريق في دوري المحترفين سيخوض 28 مباراة على امتداد الموسم، بعيدا عن الدورة الرباعية لتحديد الفريق الثالث الصاعد للدوري الممتاز.

وسيصعد الفريقين أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة في دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز.

أما الفريق صاحب المركز الثالث يخوض دورة رباعية من دورين مع المتأهلين الثلاثة من المجموعات الـ ٦ بالقسم الثاني ب بعد خوض لقاءات فاصلة بين متصدر المجموعة ١ مع المجموعة ٢ والمجموعة ٣ مع ٤ والمجموعة ٥ مع ٦ ليصعد فريق واحد منهم للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز، حيث يتأهل الفريق المتصدر لها مباشرة رفقة أول وثاني دوري المحترفين.



أما في الموسم المقبل ٢٥-٢٦ فستصعد الثلاث أندية الأوائل من القسم الثاني إلى الدوري الممتاز مباشرة.

الأندية ترفض دعوة اتحاد الكرة

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة، دعوة لأندية دوري المحترفين المقرر خوضهم البطولة الموسم المقبل.

ورفضت أندية دوري المحترفين، دعوة اتحاد الكرة الودية مصرين على إرسال خطابات رسمية لكل نادٍ على أن يوقع مسئولو الأندية على محضر اجتماع رسمي بما سيصدر عنه نتائج الجلسة.

وتخشى الأندية الاجتماع مع مجلس الجبلاية واتخاذ قرارات أخرى غير ما اتفق عليه بالجلسة مثلما حدث من قبل.

واجتمعت أندية القسم الثاني والمزمع مشاركتهم بدوري المحترفين وذلك لمناقشة بيان اتحاد الكرة والذي أُصدر بشأن تطبيق مسابقة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2023 - 2024.

وشارك في الاجتماع أندية وادي دجلة، المقاصة، دكرنس، بروكسى، بترول أسيوط، أبوقير للأسمدة، القناة،، WE، لافيينا إف سي، غزل المحلة، بتروجيت، السكة الحديد، جمهورية شبين، راية، مكادي.

وأندية أخرى فوضت الحاضرين في اعتماد قراراتها ومنها: نادي طنطا.

بيان أندية المحترفين ضد اتحاد الكرة

وتم الاتفاق فى هذا الاجتماع على إصدار بيان يوضح فيه قرارات ومطالبات أندية القسم الثاني والتي لن تحيد عنها وهي كالآتي:

تابعت أندية دوري المحترفين البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته الرسمية والذي تضمن:

اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقًا لشروط المسابقة الصادر في بداية الموسم.

في البداية، تؤكد جميع الأندية احترامهم للاتحاد المصري لكرة القدم وفي هذا الصدد نتمسك بكافة حقوقنا، الكاملة دون انتقاص، ونستعرض عددًا من النقاط المهمة التي لم ولن تتنازل عنها جميع الأندية وذلك علي النحو الآتي بيانه:

مطالب الأندية على دوري المحترفين

أولًا: موافقة الأندية على تطبيق دوري المحترفين قبل بداية الموسم الماضي كانت استنادا إلى تطوير الكرة المصرية وإرساءً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عن طريق مسابقة يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدوري الممتاز.

ثانيا: ضرورة تأهل الثلاث أندية الأوائل مباشرة من دوري المحترفين القسم الثاني أ إلى الدوري الممتاز (القسم الأول) وهبوط ثلاثة فرق من الثاني أ على الأكثر لدوري القسم الثاني ب.

وتقام المسابقة من دورين كاملين بنظام الذهاب والإياب (٣٨ أسبوعًا) تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ثالثا: من منطلق الحرص على الصالح العام وتطوير منظومة كرة القدم تهيب الأندية بالاتحاد المصري بأنه يجب الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي المنظمة للمسابقات طبقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك للمحافظة على سلامة المسابقات واستمرارها دون عوار.

رابعا: أن الأندية على أتم الاستعداد للاجتماع مع مجلس الاتحاد الموقر في أي وقت لمناقشة النقاط سالفة البيان بعاليه وذلك فى حالة رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال البيان:"في النهاية فأننا نؤكد جميعًا على احترامنا الكامل لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومن منطلق ذلك فأننا نؤكد أن الأندية والاتحاد شركاء لتطوير منظومة كرة القدم المصرية".