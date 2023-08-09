الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

4 أندية تتحفظ على إلغاء دوري المحترفين

اندية المحترفين،فيتو
اندية المحترفين،فيتو

دوري المحترفين، اجتمعت أندية القسم الثانى والمزمع مشاركتهم بدورى المحترفين وذلك لمناقشة بيان اتحاد الكرة والذى أُصدر  بشأن تطبيق مسابقة دورى المحترفين للموسم الرياضى 2023 - 2024.

وشارك في الاجتماع أندية وادى دجلة، المقاصة، دكرنس، بروكسى، بترول أسيوط، أبوقير للأسمدة، القناة،، WE، لافيينا اف سي، غزل المحلة، بتروجيت، السكة الحديد، جمهورية شبين، راية، مكادى.

وأندية أخرى فوضت الحاضرين فى اعتماد قراراتها وهم: نادى طنطا.

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وتتحفظ أندية النجوم واسوان وحرس الحدود والنصر للتعدين على إلغاء دوري المحترفين لأسباب ترجع لمسؤوليها.

 

بيان أندية المحترفين ضد اتحاد الكرة 

وتم الإتفاق فى هذا الإجتماع على إصدار بيان يوضح فيه قرارات ومطالبات أندية القسم الثانى والتى لن تحيد عنها وهي كالآتى:

وتابعت اندية دوري المحترفين البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم علي صفحته الرسمية والذي تضمن:

اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقًا لشروط المسابقة الصادر في بداية الموسم.

في البداية، تؤكد جميع الأندية احترامهم للاتحاد المصري لكرة القدم وفي هذا الصدد نتمسك بكافة حقوقنا، الكاملة دون انتقاص، ونستعرض عددًا من النقاط المهمة التي لم ولن تتنازل عنها جميع الاندية وذلك علي النحو الآتي بيانه:

مطالب الأندية على دوري المحترفين 

أولًا: موافقة الأندية على تطبيق دوري المحترفين قبل بداية الموسم الماضي كانت استنادا إلى تطوير الكرة المصرية وإرساءً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عن طريق مسابقة يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدوري الممتاز.

ثانيا: ضرورة تأهل الثلاث أندية الأوائل مباشرة من دوري المحترفين القسم الثانى أ إلى الدوري الممتاز (القسم الاول) وهبوط ثلاثة فرق من الثانى أ على الاكثر لدوري القسم الثاني ب.

علي أن تقام المسابقة من دورين كاملين بنظام الذهاب والإياب (٣٨ أسبوع) تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ثالثا: من منطلق الحرص على الصالح العام وتطوير منظومة كرة القدم تهيب الأندية بالاتحاد المصري بأنه يجب الالتزام بلوائح الاتحاد الدولى المنظمة للمسابقات طبقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك للمحافظة على سلامة المسابقات واستمرارها دون عوار.

رابعا: أن الأندية على أتم الاستعداد للاجتماع مع مجلس الاتحاد الموقر فى أى وقت لمناقشة النقاط سالفة البيان بعاليه وذلك فى حالة رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي النهاية فأننا نؤكد جميعًا على احترامنا الكامل لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومن منطلق ذلك فأننا نؤكد علي أن الأندية والاتحاد شركاء لتطوير منظومة كرة القدم المصرية.

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