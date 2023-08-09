الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تحت مظلة التحالف الوطني.. تدريب وتسليم 50 سيدة عددًا من مشروعات التمكين الاقتصادي (صور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي, فيتو

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدي كيانات التحالف عددا من المشروعات الصغيرة علي أكثر من 50 سيدة من أهالي قرية اقفهص التابعة لمركز الفشن ببنى سويف وذلك في إطار مشروع "نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة" الذى تنفذه الهيئة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بجانب عقد ندوة تثقيفية لتوعية السيدات بأسس ومبادئ التربية الصحيحة للبط وكيفية الاستفادة منها اقتصاديًا وغذائيًا.


كما قامت الهيئة في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الأكثر فقرًا بتدريب 50 سيدة من أهالي قرية السد التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية على أسس الغذاء الآمن تمهيدًا لتسليمهن مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة.
 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

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يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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