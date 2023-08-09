الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رفض استئناف عمران خان على حكم إدانته

عمران خان، فيتو
عمران خان، فيتو

أزمة جديدة تواجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد الحكم بإدانته بتهم فساد، حيث رفضت محكمة باكستانية عليا استئنافه علي الحكم بإدانته  مما يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب، وفق قول محامي خان.


كما أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارًا بمنع عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم فساد.

منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات

وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.

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وكان خان محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي؛ وهو ما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية.

 

التماس لنقل عمران خان إلى زنزانة من الدرجة الأولى


وقال نعيم بانجوتا، محامي خان، إن المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس موكله الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل في روالبندي، وهو ما يستحقه بصفته رئيسًا سابقًا للوزراء.

وأضاف بانجوتا أن المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمى، مؤكدًا أنه "رُفض طلبنا بتعليق الإدانة".

وستصدر المحكمة أمرًا كتابيًّا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وألقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله بلاهور، ويحتجز حاليًّا في سجن قرب إسلام أباد.

وحكم على خان بالسجن لثلاث سنوات بتهمة البيع غير القانوني لهدايا منحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.
وأوقف نجم الكريكت السابق في منزله، ونُقل إلى السجن بتهم قال سابقًا إن دوافعها سياسية.
ومُنع محاموه حتى الآن من الوصول إليه في سجن أتوك الذي تأسس 100 عام على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترًا غرب إسلام أباد.

وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

ويُستبعد أي شخص يدان في تهمة جنائية من الترشح إلى الانتخابات في باكستان.
 

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