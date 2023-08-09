رفض استئناف عمران خان على حكم إدانته

أزمة جديدة تواجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد الحكم بإدانته بتهم فساد، حيث رفضت محكمة باكستانية عليا استئنافه علي الحكم بإدانته مما يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب، وفق قول محامي خان.



كما أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارًا بمنع عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم فساد.

منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات

وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.

Advertisements



وكان خان محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي؛ وهو ما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية.

التماس لنقل عمران خان إلى زنزانة من الدرجة الأولى



وقال نعيم بانجوتا، محامي خان، إن المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس موكله الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل في روالبندي، وهو ما يستحقه بصفته رئيسًا سابقًا للوزراء.

وأضاف بانجوتا أن المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمى، مؤكدًا أنه "رُفض طلبنا بتعليق الإدانة".

وستصدر المحكمة أمرًا كتابيًّا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وألقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله بلاهور، ويحتجز حاليًّا في سجن قرب إسلام أباد.

وحكم على خان بالسجن لثلاث سنوات بتهمة البيع غير القانوني لهدايا منحت للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

وأوقف نجم الكريكت السابق في منزله، ونُقل إلى السجن بتهم قال سابقًا إن دوافعها سياسية.

ومُنع محاموه حتى الآن من الوصول إليه في سجن أتوك الذي تأسس 100 عام على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترًا غرب إسلام أباد.

وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

ويُستبعد أي شخص يدان في تهمة جنائية من الترشح إلى الانتخابات في باكستان.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.