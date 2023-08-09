الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل أصاب جاره بعاهة مستديمة في النزهة

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل فقأ عين شاب وأحدث بها عاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة النزهة.  


وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم " م. ع" ٣٥ سنة، بضرب المجني عليه "أ.م " عمدًا باستخدام سلاح أبيض "سكين" فأحدث به الإصابات التي خلفت عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها وهي فقدان الإبصار النافع بالعين اليمني.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة أحرز أداة " سكين" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

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وتبين من التحقيقات أن المتهم والمجني عليه جيران ونشبت بين السيدات مشاجرة بسبب لعب الأطفال. 
وأضافت التحقيقات أن الرجال تدخلوا في المشاجرة فتعدى المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته المنوه عنها.

وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة إحالة المتهم للجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 العقوبات المستحقة على كل من يتعدى على آخر بالضرب ويتسبب له فى عاهة مستديمة.

عقوبة التسبب في انفصال عضو عن الجسد 

ونصت المادة 240 على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.

أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأيضا نصت المادة 241 على: كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

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