النيابة تطلب التحري عن راكب حاول تهريب أسلحة بيضاء في المطار

فتحت نيابة النزهة تحقيقات موسعة مع راكب ضبط بحوزته أسلحة بيضاء في مطار القاهرة الدولي وامرت بتحريز الأسلحة وإرسالها الي الأدلة الجنائية وسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، اليوم الأربعاء، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من الأسلحة البيضاء، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام، استوقف احمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

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وأضافت المصادر أنه وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كثافات معدنية وسط الملابس بحقائب الراكب، قام محمود محمد سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر وجود كمية من الاسلحه البيضاء عبارة عن 5 سيوف و5 خناجر و7 قطع معدنية مدببة ونبلين باجمالي ١٧ سلاح ابيض، وأفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

وأمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.