الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

11 مفقودا بسبب اندلاع حريق ضخم في فرنسا

حريق، فيتو
حريق، فيتو

قالت السلطات المحلية في فرنسا، اليوم الأربعاء، إن 11 شخصًا فقدوا بعد اندلاع حريق في منزل ريفي لقضاء العطلات في شرق البلاد.

حريق فى فرنسا 

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في بيان نقلته وسائل إعلامية إنه من المحتمل أن يكون هناك عدة ضحايا بعد أن دمر الحريق 300 متر مربع من المبنى الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع. وقال إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

 الخطوط الجوية الفرنسية

وأجلت السلطات الفرنسية 17 شخصًا ونقل أحدهم إلى المستشفى.

واندلع الحريق صباح اليوم في مدينة فينزنايم.

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وعلى الجانب الأخر ذكرت الخطوط الجوية الفرنسية، في البيان الصادر عنها الاثنين الماضى، إنها علقت رحلاتها الجوية إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها الجوية إلى النيجر 

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن شركة الخطوط الجوية الفرنسية، أكدت أنها علقت الرحلات الجوية من وإلى واجادوجو ببوركينا فاسو وباماكو بمالي ونيامي بالنيجر حتى 11 أغسطس، بعد أن أغلق المجلس العسكري في النيجر مجاله الجوي.
وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية إن الشركة تتوقع أن تكون هناك أوقات طيران أطول في المطارات الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وفي وقت سابق من اليوم  المجلس العسكري في النيجر، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من الأحد الماضى، وحتى إشعار آخر.

وحذرت فرنسا، اليوم الإثنين، رعاياها في دول الساحل الثلاث مالي وبوركينا فاسو والنيجر، داعية إياهم لممارسة أقصى درجات الحذر والحد من السفر والابتعاد عن التجمعات.

توخي الحذر الشديد

وحسب بيان صادر، أوصت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها بعدم السفر إلى النيجر وطالبت الفرنسيين هناك بتوخي الحذر الشديد والابتعاد عن أي تجمعات والاطلاع بانتظام على الوضع.

انقلاب النيجر، قرر المجلس العسكري في النيجر، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر.
 

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فرنسا حريق فرنسا شرق فرنسا

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