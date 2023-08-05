الخارجية الفرنسية: بازوم محتجز رهينة ليس لديه كهرباء ولم يستطع الوصول إلى هواتفه

انقلاب النيجر، قالت الخارجية الفرنسية إن ظروف احتجاز الرئيس النيجيري محمد بازوم آخذة بالتدهور، ونددت بلجوء العسكريين الانقلابيين في النيجر إلى "القمع الاستبدادي"، واصفةً الوضع بأنه "غير مقبول".

محمد بازوم رئيس النيجر

وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجاندر في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في"، مساء الجمعة أن "ظروف احتجاز الرئيس بازوم آخذة في التدهور"، مشيرة إلى معلومات نقلتها سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما كاني.

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وأوضحت أن بازوم "محتجز رهينة، ولم يعد لديه كهرباء ولم يعد بإمكانه الوصول إلى هواتفه".

وقالت لوجاندر "حدث قمع استبدادي في الأيام الأخيرة مع توقيف أعضاء في الحكومة عيَّنهم الرئيس محمد بازوم وتوقيف نشطاء في المجتمع المدني وتجميد نشاط الأحزاب السياسية ومنع التظاهرات وحظر بثِّ وسائل إعلام حرة ومستقلة".

موقف فرنسا من التدخل عسكريًّا في النيجر

وردًّا على سؤال حول إمكانية تدخل فرنسا عسكريًا، قالت المتحدثة باسم الخارجية إن هذه "المسألة ليست مطروحة الآن".

وأضافت "الآن ندعم جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمحاولة إقناع الانقلابيين بسماع رسالة المجتمع الدولي" الداعية للعودة إلى النظام الدستوري، مشددة "هذه أولويتنا".

وأردفت لوجاندر "من الواضح أن المنطقة بحاجة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب"، معتبرة أن مجموعة فاغنر الروسية التي استعان بها الانقلابيون في مالي مثلًا هي بمنزلة "وصفة للفوضى ونهب الموارد وتصاعد العنف". وتابعت "هذا ما نراه في مالي وهذا ما لا نريده للنيجر".

إيكواس تهدد الإنقلابيين في النيجر

وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أمهلت الانقلابيين سبعة أيام (حتى الأحد) للعودة إلى النظام الدستوري، تحت طائلة التدخل العسكري. وصرح مسؤول في الجماعة للصحافة الجمعة انه تم "تحديد" الخطوط العريضة "لتدخل عسكري محتمل" ضد المجلس العسكري النيجري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية "نحن في فترة السبعة أيام، ويجب على الانقلابيين سماع هذه الرسالة" والعودة إلى النظام الدستوري.