مصرع 25 من ميليشيات الخوارج في عملية عسكرية بالصومال

لقي 25 من أعضاء "ميليشيا الخوارج" مصرعهم في عملية عسكرية بجنوب وسط الصومال.

وأعلن الجيش الصومالي مقتل 25 من عناصر "ميليشيات الخوارج" الإرهابية بينهم قيادي بارز، في عملية عسكرية مشتركة للجيش الوطني والشركاء الدوليين بمحافظة هيران جنوب وسط البلاد.

إعداد المتفجرات

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء بأنه "استهدفت العملية العسكرية التي جرت أمس الثلاثاء في منطقة مُكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي مرآبا "جراج" تستخدمه ميليشيات الخوارج في إعداد المتفجرات".

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وأشارت إلى أن "العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 25 من الميليشيات، بينهم قيادي بارز يدعى إبراهيم طيري مسؤول النقل للميليشيات، وتدمير 4 سيارات مفخخة، إضافة إلى تدمير 16 سيارة بينهم مركبات عسكرية".

وفي السياق، نقلت الوكالة عن ضابط في الجهات الأمنية قوله: إن "العملية العسكرية المخططة استهدفت المرآب الذي تستخدمه الميليشيات لتخزين السيارات الخاصة بها والمركبات العسكرية التي تصل من محافظات هيران وجلجدود وشبيلى الوسطى".

قتل 45 من الميليشيات الإرهابية

وكان الجيش الصومالى قد أعلن قبل يومين أنه بالتعاون مع الشركاء الدوليين تمكن من قتل 45 من الميليشيات الإرهابية، بينهم 10 قيادات بارزة، فى عملية عسكرية جنوب وسط البلاد.

وأكدت وكالة الأنباء الصومالية، أنه جرى تنفيذ العملية العسكرية في الـ5 من أغسطس الجاري في منطقة "قوب ياحاس"، على بعد 80 كم جنوب مدينة "بولو بوردي" بمحافظة هيران جنوب وسط الصومال.

عملية مشتركة للجيش الوطني

كما أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة، مقتل العديد من "مليشيات الخوارج"، في عملية مشتركة للجيش الوطني بمحافظة هيران جنوب وسط الصومال.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، "نجح الجيش الوطني في عملية مشتركة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في تدمير مرآب كبير تستخدمه مليشيات الخوارج لإعداد المتفجرات"، مشيرة إلى أن ذلك جاء في عملية عسكرية جرت، في منطقة مُكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي بمحافظة هيران.

العملية العسكرية

وأشار نائب وزير الإعلام الصومالي إلى أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل العديد من "مليشيات الخوارج" المدربة على إعداد المتفجرات، وتدمير أربع سيارات مفخخة.

وأوضح أن الجيش الوطني بصدد حصر حصيلة القتلى والجرحى في صفوف "مليشيات الخوارج"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، جراء العملية العسكرية.

جواسيس الخوارج

وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داود أويس جامع: إن وكالة المخابرات والأمن الوطنى الصومالية ألقت القبض 10 أشخاص فى العاصمة مقديشيو بتهمة التواصل مع مليشيات "الخوارج" الإرهابية.

وأعلن ذلك فى مؤتمر عقده "جامع" فى مقر الوزارة بالعاصمة مقديشيو، وتحدث فيه عن آخر التطورات العسكرية فى الميدان، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".

من جانبه، أكد وزير الإعلام الصومالى "أن وكالة المخابرات والأمن الوطنى استطاع ضبط الجواسيس الذين كانوا يعملون على جمع المعلومات لصالح المليشيات الإرهابية"، وحث الأجهزة الأمنية اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة فى التعامل مع الهاربين من العدالة.

كما أعلن "جامع" عن اختتام المرحلة الأولى من عملية مكافحة الإرهاب، قائلًا: "إن المرحلة الثانية من عملية تحرير البلاد من الإرهابيين ستبدأ قريبًا".

ميليشيات "الخوارج"

وفى السياق، لقي اثنان من ميليشيات "الخوارج" مصرعهما أثناء مؤامرة كانا بصدد تنفيذها الطريق الرابط بين منطقة رقم 50 و(ولانتا-بورو)، فى إقليم شبيلى السفلى جنوبى العاصمة الصومالية.

وأوضح المتحدث باسم قوات الاتحاد الأفريقى (أتمس): "أن الشخصين قتلا بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهما زرع لغم أرضى على الطريق الواصل بين المنطقة رقم 50 وفرع بورو".

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية الصومالية كثفت عملياتها التى تستهدف العصابات الإجرامية التى تقوم بعمليات ابتزاز ضد المواطنين فى الأيام الماضية.